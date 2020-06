La ligue chinoise va reprendre le 20 juin

Après avoir repoussé plusieurs fois sa reprise (15 avril, 15 mai…), la ligue chinoise va finalement revenir en arrière sur sa dernière date annoncée, c’est-à-dire juillet.

La CBA va en effet reprendre le cours de son championnat le 20 juin prochain, avec des rencontres à huis clos jouées dans les villes de Qingdao et Dongguan.

Tous les détails ne sont pas encore connus, notamment sur les voyages et sur les joueurs qui sont encore à l’étranger. En mai dernier, Yao Ming, président de la CBA, avait annoncé une quarantaine de deux semaines pour les joueurs et les coaches en provenance de l’étranger. On est à 16 jours de la reprise, il ne va donc pas falloir traîner.

La saison en Chine avait été suspendue le 1er février dernier suite à l’épidémie du Covid-19 et chacune des équipes du championnat a encore 16 matches à jouer avant les playoffs.