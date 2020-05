Vince Carter aimerait devenir mentor/actionnaire dans une franchise NBA

À moins que la NBA ne décide de jouer quelques rencontres de saison régulière avant de lancer les playoffs, Vince Carter a joué son dernier match professionnel en mars et on ne le reverra plus sur un parquet.

Du moins en tant que joueur. « Je veux être consultant, je veux rester dans ce monde, je veux continuer d’être un mentor dans une certaine mesure » liste-t-il dans le podcast du rappeur T.I. Ça c’est pour le bord du terrain.

Mais l’ailier des Hawk (encore pour quelques semaines) voit aussi un peu plus gros. « J’aimerais être actionnaire d’une franchise » confie-t-il, emboîtant le pas à Tony Parker, dont le but ultime est d’être propriétaire, en visant toutefois moins haut que le Français. « Je n’ai pas assez d’argent pour posséder une franchise comme MJ, mais à l’avenir, j’aimerais faire partie d’un groupe d’actionnaires où je pourrais avoir le rôle de mentor. J’aimerais faire le pont entre joueurs et propriétaires. » Un rôle toujours précieux, comme « The Last Dance » l’illustre.

Vince Carter se voit plutôt dans le rôle d’un Grant Hill du coup, qui est justement actionnaire minoritaire des Hawks depuis 2015. Il a sûrement discuté de ce sujet avec « Vinsanity », qui aimerait justement pouvoir à son tour, « un jour », montrer cette autre facette de la NBA aux plus jeunes afin de, pourquoi pas, susciter des vocations.

« Je peux aider les autres à aller voir de l’autre côté… Un jour, j’espère avoir l’opportunité d’être dirigeant dans un endroit où je pourrais former des jeunes joueurs comme Trae Young ou John Collins à tout ce genre de choses. »

Un futur retraité qui a plein de projets !