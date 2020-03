17 mars 2010 : Michael Jordan devient officiellement le propriétaire des Bobcats

Grosse soirée NBA en cette Saint Patrick 2010, avec 11 matchs au programme. C’est d’ailleurs avec un maillot vert sur les épaules que Chris Bosh va répondre à la rumeur l’envoyant à Portland, en plantant le « game winner » sur la tête des Hawks, après avoir reçu le précieux soutien d’Hedo Turkoglu, Andrea Bargnani et du rookie DeMar DeRozan. Jamal Crawford, meilleur marqueur du match avec 33 points, a raté le tir de la gagne derrière. Une victoire qui permet seulement à Toronto de retrouver l’équilibre (33-33) malgré cette belle brochette.

Dans le même genre, les Sixers savourent un rare succès – face aux Nets – dans une saison sans saveur, plombée par les blessures successives d’Elton Brand, Marreese Speights, Lou Williams, Allen Iverson et désormais du rookie Thaddeus Young, absent jusqu’à nouvel ordre à cause de son dos. Si on ajoute Andre Iguodala et Samuel Dalembert à cette liste, il y avait là-aussi de quoi faire mieux cette saison.

« Il n’y a pas mieux que Johan Petro actuellement sur le marché »

La performance de la nuit est pour David West, auteur de 36 points et 15 rebonds qui n’ont pas suffi pour éviter la défaite aux Hornets face à des Warriors qui ont pu compter sur les 30 points d’Anthony Tolliver et les 28 de Monta Ellis, en l’absence de Stephen Curry. Les deux hommes ont joué 45 et 48 minutes !

LeBron James s’est lui distingué face aux Pacers avec un alley-oop dans le money time puis un gros contre sur A.J. Price dans l’extra money time pour valider la nouvelle victoire des Cavs. Il termine avec 29 points, 9 passes et 8 rebonds cette soirée au cours de laquelle il a dévoilé son cinq majeur « All-Time » : Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Bill Russell et Shaquille O’Neal.

Côté news, les Nuggets expliquent « qu’il n’y a pas mieux que Johan Petro actuellement sur le marché », le Français enchaînant les bonnes performances comme titulaire chez les deuxièmes de la conférence Ouest. Le propriétaire des Grizzlies Michael Heisley a lui annoncé qu’il s’alignerait sur n’importe quelle offre concernant Rudy Gay, bientôt free agent.

Alors que Michael Jordan est devenu officiellement celui des Bobcats, et a pu fêter sa première victoire à leur tête grâce aux 20 points de Stephen Jackson.

Boston 109 – 97 New York

Charlotte 100 – 92 Oklahoma City

Cleveland 99 – 94 Indiana

Dallas 113 – 106 Chicago

Golden State 131 – 121 New Orleans

Houston 107 – 94 Memphis

LA Clippers 101 – 93 Milwaukee

Orlando 110 – 84 San Antonio

Philadelphie 108 – 97 New Jersey

Toronto 106 – 105 Atlanta

Utah 122 – 100 Minnesota