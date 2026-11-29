De quoi profiter pleinement de son dimanche soir pour les amateurs de NBA ! Dès 21h30, le Heat de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo se déplace à Cleveland pour défier les Cavaliers.

Deux belles affiches sont ensuite au programme à 22h00, avec notamment la réception des Celtics de Jayson Tatum par les Spurs de Victor Wembanyama, disponible sur Prime Video. En difficulté ces derniers temps, les hommes de Joe Mazzulla auront fort à faire face aux Texans, vainqueurs des Lakers vendredi.

Dans le même temps, les Lakers de Luka Doncic poursuivent leur périple à l’Ouest avec un déplacement à Memphis, avant que le Jazz ne reçoive les Suns à 23h00.

Quatre rencontres sont ensuite au menu à 00h00, avec notamment un duel entre Scottie Barnes et Nikola Jokic à Toronto, mais aussi un déplacement du Magic à Detroit, quelques jours après la victoire des Pistons à Orlando. Les Knicks accueillent eux les Hawks, tandis que les Blazers reçoivent les Pelicans.

À 02h30, sur beIN Sports 1, les Warriors retrouvent les Clippers pour un duel californien. Enfin, à 03h00, les Wolves, toujours privés d’Anthony Edwards et LaMelo Ball, se déplacent à Sacramento.

Programme complet

21h30 | Cavaliers – Heat

22h00 | Spurs – Celtics (Prime Video)

22h00 | Grizzlies – Lakers

23h00 | Jazz – Suns

00h00 | Raptors – Nuggets

00h00 | Pistons – Magic

00h00 | Knicks – Hawks

00h00 | Blazers – Pelicans

02h30 | Warriors – Clippers (beIN Sports 1)

03h00 | Kings – Wolves

Vous comptez veiller jusqu’au bout de la nuit ? En complément de la programmation TV, Winamax diffuse en streaming plusieurs matchs NBA chaque semaine, de quoi ne rien manquer des affiches du soir.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.