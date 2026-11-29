Privé de Jaren Jackson Jr. et de Lauri Markkanen, Utah a enfin reçu une bonne nouvelle dans son secteur intérieur : Jusuf Nurkic a effectué son retour vendredi, à l’occasion de la réception de Denver. Le pivot bosnien était à l’arrêt depuis plus d’un mois et demi en raison d’une déchirure partielle de la plaque plantaire au pied droit.

Onze passes en 18 minutes pour son retour

Titularisé face à son ancien coéquipier Nikola Jokic, Nurkic n’a pas tardé à se rendre utile : 5 points, 6 rebonds et surtout 11 passes décisives en seulement 18 minutes. Un retour réussi sur le plan individuel face à la franchise où il a fait ses débuts en NBA il y a douze ans. Il aurait toutefois préféré l’accompagner d’une victoire : le Jazz a bataillé avant de céder dans les dernières minutes (120-107).

« C’est un long combat, au quotidien. Tu te bats contre toi-même », a-t-il confié au sujet de sa convalescence. « Mais pour moi, l’important, ce n’était pas de faire mon retour, c’était de gagner le match. On a joué du bon basket, mais on a eu quelques pertes de concentration. On doit faire mieux. »

Le Jazz menait encore de cinq points à moins de six minutes de la fin, avant d’encaisser un 19-3. C’est cette incapacité à tenir jusqu’au bout que Nurkic a pointée du doigt. « On ne peut pas bien jouer par séquences et tout gâcher le reste du temps. Ça nous est déjà arrivé cette saison et on doit le corriger. C’est là-dessus qu’on doit se concentrer maintenant. »

Mieux finir les matchs

Avant-dernier de la conférence Ouest avec 3 victoires en 20 matchs, Utah espère que le retour progressif de ses blessés l’aidera à redevenir plus compétitif. Mais Nurkic attend déjà davantage de son équipe dans les fins de match.

« On n’a pas été épargnés par les blessures, mais on ne se cherche pas d’excuses. On essaie de faire front et de jouer au basket. Il faut qu’on y croie davantage en fin de match et qu’on continue à faire ce qui nous a réussi jusque-là. Il ne faut pas se lasser de le faire. On doit garder confiance dans le coach et dans notre plan de jeu, rester concentrés et être plus attentifs aux petits détails. Et à mesure qu’on récupérera nos blessés, il faudra être meilleurs en défense. »

Le Jazz recevra Phoenix dimanche, avant de se déplacer à Golden State puis à Portland et d’accueillir Milwaukee. Nurkic retrouvera ainsi deux de ses anciennes équipes en quelques jours : les Suns, où il a passé un an et demi, et les Blazers, dont il a porté le maillot de 2017 à 2023.

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 17.8 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17.1 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.3 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 DEN/POR 65 21.4 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2017-18 POR 79 26.4 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27.4 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 31.6 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.3 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 23.8 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28.2 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 26.8 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHO 76 27.3 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHO/CHA 51 20.8 47.7 30.5 66.4 1.7 6.1 7.8 2.3 2.5 0.8 1.9 0.7 8.9 2025-26 UTH 41 26.4 50.3 35.2 54.9 2.6 7.8 10.4 4.8 3.3 1.3 2.5 0.5 10.9 2026-27 UTH 1 17.8 50.0 100.0 0.0 2.0 4.0 6.0 11.0 2.0 1.0 2.0 0.0 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.