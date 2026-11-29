Privé de Jaren Jackson Jr. et de Lauri Markkanen, Utah a enfin reçu une bonne nouvelle dans son secteur intérieur : Jusuf Nurkic a effectué son retour vendredi, à l’occasion de la réception de Denver. Le pivot bosnien était à l’arrêt depuis plus d’un mois et demi en raison d’une déchirure partielle de la plaque plantaire au pied droit.
Onze passes en 18 minutes pour son retour
Titularisé face à son ancien coéquipier Nikola Jokic, Nurkic n’a pas tardé à se rendre utile : 5 points, 6 rebonds et surtout 11 passes décisives en seulement 18 minutes. Un retour réussi sur le plan individuel face à la franchise où il a fait ses débuts en NBA il y a douze ans. Il aurait toutefois préféré l’accompagner d’une victoire : le Jazz a bataillé avant de céder dans les dernières minutes (120-107).
« C’est un long combat, au quotidien. Tu te bats contre toi-même », a-t-il confié au sujet de sa convalescence. « Mais pour moi, l’important, ce n’était pas de faire mon retour, c’était de gagner le match. On a joué du bon basket, mais on a eu quelques pertes de concentration. On doit faire mieux. »
Le Jazz menait encore de cinq points à moins de six minutes de la fin, avant d’encaisser un 19-3. C’est cette incapacité à tenir jusqu’au bout que Nurkic a pointée du doigt. « On ne peut pas bien jouer par séquences et tout gâcher le reste du temps. Ça nous est déjà arrivé cette saison et on doit le corriger. C’est là-dessus qu’on doit se concentrer maintenant. »
Mieux finir les matchs
Avant-dernier de la conférence Ouest avec 3 victoires en 20 matchs, Utah espère que le retour progressif de ses blessés l’aidera à redevenir plus compétitif. Mais Nurkic attend déjà davantage de son équipe dans les fins de match.
« On n’a pas été épargnés par les blessures, mais on ne se cherche pas d’excuses. On essaie de faire front et de jouer au basket. Il faut qu’on y croie davantage en fin de match et qu’on continue à faire ce qui nous a réussi jusque-là. Il ne faut pas se lasser de le faire. On doit garder confiance dans le coach et dans notre plan de jeu, rester concentrés et être plus attentifs aux petits détails. Et à mesure qu’on récupérera nos blessés, il faudra être meilleurs en défense. »
Le Jazz recevra Phoenix dimanche, avant de se déplacer à Golden State puis à Portland et d’accueillir Milwaukee. Nurkic retrouvera ainsi deux de ses anciennes équipes en quelques jours : les Suns, où il a passé un an et demi, et les Blazers, dont il a porté le maillot de 2017 à 2023.
|Jusuf Nurkic
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|DEN
|62
|17.8
|44.6
|0.0
|63.6
|2.0
|4.1
|6.2
|0.8
|3.3
|0.8
|1.4
|1.1
|6.9
|2015-16
|DEN
|32
|17.1
|41.7
|0.0
|61.6
|2.0
|3.4
|5.5
|1.3
|2.8
|0.8
|1.7
|1.4
|8.2
|2016-17
|DEN/POR
|65
|21.4
|50.7
|0.0
|57.1
|2.4
|4.8
|7.2
|1.9
|2.5
|0.8
|2.2
|1.1
|10.2
|2017-18
|POR
|79
|26.4
|50.5
|0.0
|63.0
|2.4
|6.6
|9.0
|1.8
|3.1
|0.8
|2.3
|1.4
|14.3
|2018-19
|POR
|72
|27.4
|50.8
|10.3
|77.3
|3.4
|7.0
|10.4
|3.2
|3.5
|1.0
|2.3
|1.4
|15.6
|2019-20
|POR
|8
|31.6
|49.5
|20.0
|88.6
|2.9
|7.4
|10.3
|4.0
|4.9
|1.4
|2.4
|2.0
|17.6
|2020-21
|POR
|37
|23.8
|51.4
|40.0
|61.9
|2.3
|6.6
|9.0
|3.4
|2.8
|1.0
|2.0
|1.1
|11.5
|2021-22
|POR
|56
|28.2
|53.5
|26.8
|69.0
|3.0
|8.1
|11.1
|2.8
|3.4
|1.1
|2.6
|0.6
|15.0
|2022-23
|POR
|52
|26.8
|51.9
|36.1
|66.1
|2.2
|6.9
|9.1
|2.9
|3.6
|0.8
|2.3
|0.8
|13.3
|2023-24
|PHO
|76
|27.3
|51.0
|24.4
|64.0
|2.9
|8.1
|11.0
|4.0
|3.3
|1.1
|2.3
|1.1
|10.9
|2024-25
|PHO/CHA
|51
|20.8
|47.7
|30.5
|66.4
|1.7
|6.1
|7.8
|2.3
|2.5
|0.8
|1.9
|0.7
|8.9
|2025-26
|UTH
|41
|26.4
|50.3
|35.2
|54.9
|2.6
|7.8
|10.4
|4.8
|3.3
|1.3
|2.5
|0.5
|10.9
|2026-27
|UTH
|1
|17.8
|50.0
|100.0
|0.0
|2.0
|4.0
|6.0
|11.0
|2.0
|1.0
|2.0
|0.0
|5.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.