Il y a parfois des images qui résument une soirée, voire un début de saison. Celle de Brandon Miller qui lâche le ballon alors qu’il s’apprête à déclencher son tir face aux Nets illustre ainsi assez bien les difficultés de l’ailier.

Trois jours après avoir inscrit 35 points face aux Bulls, le deuxième choix de la Draft 2023 a donc manqué ses 13 premiers tirs face à Brooklyn, dont dix en première mi-temps, pour finalement terminer avec quatre petits points à 1/14 aux tirs, dont 0/7 à 3-points, en 33 minutes…

Pour celui qui a signé une prolongation de contrat de 209 millions de dollars sur cinq ans durant l’intersaison, les difficultés s’accumulent. Avant même cette rencontre, Brandon Miller tournait à moins de 40% de réussite aux tirs.

Mais son naufrage individuel s’inscrit surtout dans un naufrage collectif. Battus pour la 13e fois en 14 matchs, les Hornets ont compté jusqu’à 27 points de retard face aux Nets, avant d’échouer à deux longueurs (116-118).

« Ce n’était pas un début de match un peu poussif. C’était un début de match terrible », corrige Charles Lee en conférence de presse. « On sait tous qu’il faut débuter avec davantage de concentration, davantage de plaisir dans la compétition, en exécutant mieux des deux côtés du terrain. J’ai l’impression de ne pas avoir vu ça de la part de notre groupe depuis un moment. »

Dans la spirale de la défaite ?

Auteur de 37 points, Coby White a bien tenté de sauver les meubles. Mais l’ancien arrière des Bulls a surtout fait un constat inquiétant sur l’état d’esprit de son équipe.

« En première mi-temps, ils arrivaient avant nous sur tous les ballons qui traînaient, sur tous les rebonds offensifs. Ils nous ont probablement dominés dans toutes les catégories imaginables. Depuis le début de saison, on joue dur et on se bat. Même quand les choses ne tournent pas en notre faveur. Je pense que c’est la première fois cette saison qu’on ne l’a pas fait », confie-t-il.

À force de perdre, les Hornets commencent-ils à se décourager ? C’est visiblement la crainte de Ryan Kalkbrenner, alors que Charlotte n’a remporté qu’une seule rencontre en novembre.

« S’il y a bien une chose qui entraînera d’autres défaites, c’est de baisser les bras, de ne plus chercher à progresser et de prendre toutes ces mauvaises habitudes », prévient ainsi le pivot. « Même si on est tous frustrés par ces sept défaites de suite et par la tournure que prend notre saison, il faut rester soudés et continuer à chercher à progresser chaque jour. C’est le seul moyen de s’en sortir. »

Pour Brandon Miller et ses coéquipiers, le plus difficile est peut-être désormais de ne pas laisser la maladresse et les défaites miner leur investissement. Et c’est bien ce qui inquiète le plus Charles Lee.

« Tout dépend de nous. De notre capacité à nous concentrer, à communiquer correctement, à fournir l’effort supplémentaire que le jeu exige de nous. On le fait par petites doses. Il faut le faire pendant tout un match. »

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32.2 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34.2 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 65 30.3 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.8 1.0 2.5 0.7 20.2 2026-27 CHA 16 31.3 35.8 28.9 89.1 1.3 3.1 4.3 2.6 3.0 1.0 2.7 0.7 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.