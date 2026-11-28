Après la dernière soirée de la phase de groupes de la NBA Cup, retour à une programmation plus légère avec seulement cinq rencontres au menu ce samedi. Pas besoin de veiller très tard pour profiter de la première affiche puisque, dès 23h00, sur beIN Sports 1, le Magic de Franz Wagner se déplace à Washington.

À 00h00, les Hornets accueillent les Nets, qui disputent leur deuxième rencontre en deux jours après leur lourd revers à Toronto.

Deux rencontres sont ensuite au programme à 02h00, avec les Bulls qui reçoivent les Pacers, tandis que le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander tente de se relancer à Milwaukee après deux défaites consécutives.

Enfin, à 02h30, les Rockets de Kevin Durant et Alperen Sengun accueillent les Sixers. Une belle affiche sur le papier, mais qui a perdu de sa superbe puisque, au lendemain de leur large victoire à Indiana, les hommes de Nick Nurse seront privés de Joel Embiid, LeBron James et Jaylen Brown…

Programme complet

23h00 | Wizards – Magic (beIN Sports 1)

00h00 | Hornets – Nets

02h00 | Bulls – Pacers

02h00 | Bucks – Thunder

02h30 | Rockets – Sixers

Vous comptez veiller jusqu’au bout de la nuit ? En complément de la programmation TV, Winamax diffuse en streaming plusieurs matchs NBA chaque semaine, de quoi ne rien manquer des affiches du soir.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.