Lorsque Jamal Murray et Nikola Jokic se retrouvent à jouer à deux en fin de match, Christian Braun sait à quoi s’attendre. Face au Jazz, il a encore vu son meneur inscrire quelques tirs difficiles pour faire pencher la balance en faveur des Nuggets. Mais lorsqu’on lui a demandé ce qui avait changé chez son meneur de jeu dans les rencontres serrées cette saison, l’arrière a surtout parlé de défense.

« Cette saison, il pousse presque les gars pour prendre un joueur. Pas forcément le porteur du ballon, mais il veut être impliqué, il se bat », a expliqué Christian Braun. « On se parle tout le temps. Il me pousse constamment à faire quelque chose de différent, à en faire plus. […] Ça fait longtemps que je le vois répondre présent, mais cette année, j’ai l’impression qu’il le fait de plus en plus des deux côtés du terrain, soir après soir. »

Jamal Murray avait justement évoqué cette volonté il y a quelques jours. Régulièrement ciblé par les attaques adverses, le Canadien entend ne plus être considéré comme un maillon faible de la défense des Nuggets.

« Les équipes cherchent à me cibler. Elles l’ont déjà fait par le passé et elles vont continuer. Alors, à un moment, il faut que le déclic se fasse. Je progresse, j’apprends à mieux lire les tendances des joueurs et à les forcer à jouer dans des zones où ils sont moins à l’aise. »

Peser des deux côtés du terrain

Face au Jazz, Jamal Murray a pourtant une nouvelle fois brillé par ses qualités offensives : 36 points à 12/20 aux tirs, dont 28 points en seconde mi-temps. Après le 7-0 encaissé par Denver à l’entame du dernier quart-temps, David Adelman a ainsi cherché à libérer son meneur, dont l’agressivité a également profité à ses coéquipiers.

Lorsque trois défenseurs se sont retrouvés mobilisés autour de lui, Christian Braun a profité de l’aide défensive pour inscrire un layup. Aaron Gordon en a également bénéficié, tandis que les écrans de Braun ont ensuite permis à Nikola Jokic et Jamal Murray de trouver les duels qu’ils recherchaient.

« Parfois, ce dont le match a besoin, c’est que le ballon circule. Parfois, non », a résumé David Adelman. « Parfois, il faut qu’un grand joueur prenne ses responsabilités et cherche son tir. Et ça peut justement faire mieux circuler le ballon ensuite, quand la défense réagit à ce qu’il fait. »

Mais pour faire la différence dans le « money time », encore faut-il enchaîner les stops. Christian Braun n’a ainsi pas oublié que les Nuggets avaient attendu les cinq dernières minutes pour accentuer leur pression sur le ballon et mieux communiquer sur les changements défensifs. L’arrière s’est d’ailleurs inclus dans le reproche.

Reste que l’investissement croissant de Jamal Murray en défense conforte Christian Braun dans son jugement sur le niveau affiché par son meneur depuis le début de saison : « Il joue à un niveau All-Star, voire au-dessus. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21.5 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31.7 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32.6 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32.3 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35.5 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32.8 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31.5 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36.1 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 75 35.4 48.3 43.5 88.7 0.4 4.0 4.4 7.1 1.7 0.9 2.3 0.4 25.4 2026-27 DEN 17 36.9 50.7 45.8 88.5 0.6 4.2 4.8 5.4 1.9 1.2 2.4 1.0 26.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.