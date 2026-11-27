

Au rayon des rouages essentiels au bon début de saison des Lakers, Ziaire Williams occupe une place de choix. En bon « role player », très à l’ombre de Luka Doncic et Austin Reaves, le joueur arrivé des Nets cet été remplit bien sa mission.

« J’ai l’impression d’être dans le rythme. Avec le rôle que j’ai, certains matchs je prends peut-être deux tirs, d’autres dix. Ça dépend si le ballon me trouve. Mais ça me va très bien. J’essaie de faire tout ce que je peux pour peser sur la victoire. Donc quoi que ce soit, prendre des rebonds, défendre, voler des ballons, peu importe, j’essaie d’aller chercher la victoire », décrit le joueur de 25 ans.

Malgré un quota de tirs limité à six unités seulement, Ziaire Williams parvient à tourner à 9 points de moyenne en 23 minutes, sur la base de très bons pourcentages (54% aux tirs dont 42% de loin). Une production comparable à ses deux années précédentes à Brooklyn.

Avec une différence notable par rapport à son mandat new-yorkais : « On gagne beaucoup plus ! Mes deux premières années à Memphis, on a gagné beaucoup de matchs, on a fini deuxièmes de l’Ouest (ndlr : lors de sa saison rookie), mais oui, c’est toujours sympa quand on gagne. »

Un impact direct en défense

Avec 15 victoires et seulement 3 défaites, les Lakers font la course en tête à l’Ouest, et disposent même du meilleur bilan de la ligue. « On est tous connectés sur le terrain, on sait exactement ce qu’on doit faire pour y arriver. Il n’y a pas de zones d’ombre, chacun connaît son rôle, donc oui, c’est sympa jusqu’ici », poursuit-il.

En parallèle aux cartons offensifs de Luka Doncic, meilleur marqueur de la ligue avec plus de 36 points de moyenne, les Californiens semblent davantage concernés en défense cette année, se rapprochant ainsi du Top 10 de meilleures défenses du pays.

Le recrutement de Ziaire Williams y est pour quelque chose, tout comme celui de son compère Matisse Thybulle, aux côtés duquel il a été régulièrement titularisé. « On se nourrit de l’énergie de l’autre. On est sur la même longueur d’onde, en quelque sorte. J’ai l’impression que nos esprits sont super connectés, surtout en défense », remarque Williams.

Ce dernier estime que son coéquipier et lui adorent tous les deux relever des challenges défensifs. « On aime non seulement contenir notre vis-à-vis, mais aussi aider tous les autres. Donc c’est super pour lui. J’ai beaucoup appris de lui, honnêtement. C’est un super joueur, il est énorme pour nous. Il reste beaucoup de matchs, mais je suis vraiment content d’être de son côté », apprécie l’arrière.

Avec ses 2.3 ballons volés par match, Matisse Thybulle est le deuxième intercepteur de la ligue derrière Dyson Daniels, quand Ziaire Williams est également dans le Top 50 en la matière (1.2).

Ziaire Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 62 21.7 45.0 31.4 78.2 0.4 1.7 2.1 1.0 1.8 0.6 0.7 0.2 8.1 2022-23 MEM 37 15.2 42.9 25.8 77.3 0.4 1.7 2.1 0.9 1.6 0.4 1.0 0.2 5.7 2023-24 MEM 51 20.3 39.7 30.7 82.7 0.7 2.8 3.5 1.5 1.7 0.7 1.3 0.2 8.2 2024-25 BRO 63 24.5 41.2 34.1 82.1 1.0 3.6 4.6 1.3 2.4 1.0 1.1 0.4 10.0 2025-26 BRO 56 22.9 42.5 34.3 85.0 0.5 1.9 2.4 1.1 2.1 1.4 1.1 0.4 10.2 2026-27 LAL 15 23.3 53.8 42.1 78.9 0.7 1.7 2.3 1.7 2.8 1.2 0.4 0.1 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.