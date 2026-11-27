Désormais titulaire à Dallas, Zaccharie Risacher profite de ce nouveau chapitre pour retrouver de l’élan. Transféré après deux saisons à Atlanta, une première réussie et une seconde bien plus frustrante, l’ailier a aussi tiré quelques enseignements de son expérience en Géorgie. Notamment sur ses rapports avec les franchises NBA.

« Le business NBA est assez froid, comme on l’entend souvent, même si ça s’est quand même fait avec du respect. Le GM des Hawks m’a appelé dans la foulée et m’a fait son discours : «Merci pour ces deux années, tu feras toujours partie de la famille.» C’était bien de le faire, même si c’était à l’américaine », dit-il à L’Équipe.

Derrière les discours bienveillants, Zaccharie Risacher a découvert une réalité beaucoup plus froide. Ce qu’il décrit même comme « le plus gros truc qui puisse t’arriver en termes d’hypocrisie ».

L’actuel ailier des Mavericks a ainsi compris qu’il ne fallait pas faire aveuglément confiance aux franchises.

« Dès ma deuxième année chez les Hawks, j’ai commencé à comprendre que, quand on me disait certaines choses, il ne s’en passerait que 30 %. Par exemple, l’été, tu reviens à Atlanta, on te dit qu’on va t’aider à travailler sur ceci et cela, parce que l’an prochain, le coach va te demander ceci et cela. Finalement, on l’a vu : j’ai fini par ne plus jouer. Je ne dis pas que c’est mauvais, mais nous, les Français, on n’a pas forcément cette habitude. Quand j’y repense, je suis arrivé à Las Vegas avec plein de sourires, des grandes accolades, tout ça, alors qu’au même moment, ils étaient en train de négocier mon départ. »

« Être un peu plus égoïste »

Cette prise de conscience dépasse le cadre des relations avec les dirigeants. Joueur altruiste par nature, qui pense d’abord au collectif et ne cherche pas forcément à se mettre en avant, Zaccharie Risacher doit également apprendre à penser davantage à lui sur le terrain.

Car pour se faire une place en NBA, et surtout la conserver, une certaine dose d’égoïsme est parfois nécessaire.

Ce que Nicolas Batum a récemment résumé dans une expression toute simple : « être un connard ». Un compliment que lui avait glissé Norman Powell, précise le néo-retraité.

Conscient de renvoyer « peut-être une image très gentille, limite un peu soft, mais c’est une fausse idée », Zaccharie Risacher partage le constat de son ancien coéquipier en Equipe de France. Sans pour autant vouloir renier sa nature.

« Je me retrouve assez dans ce qu’il dit. J’ai des progrès à faire là-dessus : être un peu plus égoïste, m’affirmer un peu plus. Ça ne veut pas dire être un connard tout le temps, mais sur les moments où il faut l’être. »

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24.6 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 67 22.4 45.5 36.8 64.4 1.1 2.8 3.8 1.1 2.2 0.9 0.9 0.5 9.6 2026-27 DAL 18 23.7 46.5 28.6 57.1 1.8 3.3 5.1 1.2 2.0 1.1 1.0 0.9 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.