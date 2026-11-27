La Grèce est en très grand danger ! Irrégulière depuis le début des éliminatoires pour le Mondial, la patrie de Giannis Antetokounmpo, orpheline de son colosse, compte désormais deux victoires de retard sur le trio de tête de son groupe, alors qu’il ne reste que trois matchs à disputer…

Une position bien inconfortable dans laquelle les Grecs se sont eux-mêmes placés. Alors qu’ils recevaient la Géorgie jeudi, les protégés de Vassilis Spanoulis ont laissé passer bien des occasions de l’emporter face aux bourreaux des Bleus lors du dernier Euro.

Dans une rencontre très indécise, les locaux ont même eu la balle de match lorsque Tyler Dorsey a subi une faute sur un tir à 3-points, à une seconde de la fin du temps réglementaire. Alors que les siens étaient menés de deux points, l’arrière avait l’occasion de les délivrer, mais n’a réussi que deux de ses trois lancers-francs.

Les Hellènes ont ensuite pris les commandes de la prolongation, au point de compter sept points d’avance (88-81) à moins d’une minute de la fin. Seulement voilà, en l’espace de 48 secondes, ils ont perdu trois ballons et encaissé un terrible 11-0 pour finalement concéder une défaite aux lourdes conséquences (88-92).

Un espoir de plus en plus mince

Douchée par cet incroyable « comeback » impulsé par l’inusable Tornike Shengelia (25 points, 11 rebonds), la Grèce n’a toutefois pas perdu tout espoir de qualification.

Mais pour espérer terminer parmi les trois premiers de son groupe, elle devra probablement remporter ses trois derniers matchs, face à l’Espagne, l’Ukraine et la Géorgie, tout en comptant sur des résultats favorables.

Une tâche loin d’être aisée, mais les Grecs n’ont plus guère le choix, comme le reconnaît Kostas Papanikolaou.

« Il nous reste une petite chance avec la possibilité de décrocher trois victoires, et nous allons tout faire pour la saisir », promet le capitaine de la sélection hellène.

Dans les autres groupes, plusieurs grandes nations du basket européen sont en bien meilleure posture. La Turquie est déjà qualifiée, tandis que la France peut composter son billet pour le Qatar dès ce vendredi, face à l’Estonie (18h). L’Allemagne et la Serbie sont, elles aussi, en ballottage favorable.