En l’espace d’une saison, Scottie Barnes a quasiment triplé son volume de tirs à mi-distance, sans sacrifier son adresse. Bien au contraire puisque l’intérieur des Raptors, qui prenait 2,4 tirs par match dans cette zone la saison passée (44,6 % de réussite), en tente désormais 6,4 par rencontre, avec 46,8 % de réussite. Deux records personnels.

Le tir à mi-distance n’était pourtant pas sa spécialité à son arrivée en NBA. Après avoir légèrement dépassé les 40 % de réussite dans cette zone lors de sa saison rookie, Scottie Barnes était passé sous cette barre lors des trois exercices suivants. Il profite désormais des espaces que lui laissent des défenses davantage préoccupées par la protection du cercle et les tirs à 3-points.

« Je travaille dessus depuis que je suis arrivé en NBA », raconte l’intérieur des Raptors. « Je me sens à l’aise avec ce tir. J’ai l’impression que, la plupart du temps, lorsque j’en prends un, c’est un tir ouvert. Les défenses n’y sont pas vraiment habituées. Donc, quand je prends ce tir après un «pick-and-roll» ou après avoir provoqué un contact avec un défenseur, je suis ouvert. Ensuite, il s’agit simplement de le mettre ou non. »

Apprendre à faire les bonnes lectures

Avec cette progression à mi-distance, Scottie Barnes semble avoir trouvé une arme fiable en dehors de la raquette. Car s’il continue de prendre plus de trois tirs derrière l’arc par match, il ne les convertit qu’à 27,5 %…

Sa sélection de tirs a toutefois évolué. Lors des saisons 2023/24 et 2024/25, plus d’un quart des tentatives de l’intérieur de Toronto étaient prises derrière l’arc. Cette saison, cette proportion est passée sous les 20 %, au profit donc notamment de son jeu à mi-distance.

Pour Darko Rajakovic, l’enjeu est désormais moins technique que tactique. Son All-Star doit apprendre à identifier les situations dans lesquelles il peut exploiter cette nouvelle arme.

« Son prochain objectif est de maîtriser le tir à mi-distance et il s’en sort déjà très bien », se félicite son entraîneur. « Maintenant, il en arrive à la partie la plus compliquée : les lectures. Il doit se demander à quel moment il a l’avantage pour attaquer le cercle et à quel moment il doit s’arrêter pour tirer à mi-distance. Quand vous regardez les meilleurs scoreurs de la ligue, ils savent tout faire. Scottie progresse et est en train de devenir un joueur qui peut marquer près du cercle, à mi-distance et à 3-points. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35.4 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34.8 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34.9 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32.8 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 80 33.5 50.7 30.4 81.5 1.9 5.6 7.5 5.9 2.6 1.4 2.6 1.5 18.1 2026-27 TOR 12 34.4 49.4 27.5 67.2 2.3 4.7 7.0 5.0 3.0 1.8 3.1 1.1 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.