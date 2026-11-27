Le Canada était la dernière équipe invaincue des qualifications américaines. Il est tombé à Montevideo, où l’Uruguay ne l’avait plus battu depuis 2009, déjà sous les ordres de Gerardo Jauri. Avec ce succès, les Uruguayens passent à 7 victoires pour 2 défaites, à une longueur des Canadiens (8-1).

L’Uruguay a pris le match en main dès le premier quart-temps (24-13), avant de creuser l’écart à la pause (42-26). Sa défense lui a offert de quoi courir et son activité au rebond lui a permis de récupérer des possessions : les locaux ont dominé 41-28 au rebond et signé 12 interceptions. De quoi compenser leurs 19 ballons perdus, dont le Canada a tiré 27 points.

Le Canada valide son billet

Mené de 19 points à sept minutes du terme (68-49), le Canada s’est pourtant offert une dernière chance. Sous l’impulsion de l’ancien Spur Kelly Olynyk (21 points, 6 rebonds), de Jahvon Blair (17 points) et de Trae Bell-Haynes (15 points), il est revenu à quatre longueurs à 31 secondes de la fin (79-75). Rodriguez a alors réussi deux lancers-francs, puis le panier de la victoire (83-75).

L’arrière a terminé avec 16 points, 8 passes, 5 rebonds et 4 interceptions. À ses côtés, Vescovi a compilé 17 points, 8 passes et 6 rebonds. Nicola Pomoli, Joaquin Taboada et Martin Rojas ont ajouté 11 points chacun.

L’Uruguay se déplace dimanche à Bayamon pour affronter Porto Rico. Une nouvelle victoire le rapprocherait d’un retour en Coupe du monde après plus de quarante ans d’absence. Paradoxalement, pour le Canada, cette défaite valide leur participation à la prochaine Coupe du monde, et les partenaires d’Olynyk sont les premiers représentants du continent américain à valider leur billet.