Deux ans après la version Reimagined en cuir, Jordan Brand fait plaisir aux puristes en ressortant ce coloris historique de la Air Jordan 4 « Bred » avec sa finition originale. Pour rappel, c’est avec ce modèle aux pieds que Michael Jordan avait inscrit « The Shot » le 7 mai 1989 face aux Cleveland Cavaliers, au buzzer du Game 5 décisif du premier tour des playoffs pour qualifier son équipe en demi-finale.

La tige retrouve ainsi son nubuck noir, accompagné de ses célèbres panneaux latéraux et complétée de quelques touches de gris, notamment pour faire ressortir le logo « Nike Air » au niveau du talon. Enfin, les notes de rouge, qu’on retrouve par exemple sur le logo « Jumpman » présent sur la languette ou sous la semelle, apportent cette finition « Bred » (contraction de « Black » et « Red ») pour former les couleurs des Bulls.

Côté semelle, la construction reste fidèle à l’originale avec une semelle intermédiaire en polyuréthane blanc et noir intégrant une unité Max Air visible sous le talon, reposant sur une semelle extérieure en caoutchouc à chevrons.

La Air Jordan 4 Retro OG « Bred » sort aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.