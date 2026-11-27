Avec l’arrivée d’un nouveau coach, Jamahl Mosley, et un effectif qui semblait armé pour viser le Top 10 à l’Ouest, on pouvait espérer une saison de renouveau en Louisiane. D’autant que Zion Williamson semblait enfin débarrassé de ses pépins physiques.

Mais le bateau a rapidement chaviré avec quatre revers de suite pour débuter la saison, la demande de transfert de Dejounte Murray et des naufrages défensifs à répétition. La descente aux enfers se poursuit pour les Pelicans, battus à dix reprises lors de leurs onze derniers matchs.

Pour tenter d’inverser la tendance, Zion Williamson envisage une solution radicale : prendre entre 22 et 25 tirs par match, contre 13,5 actuellement !

Trop discret dans les fins de match

La courte pause à l’occasion de Thanksgiving permet à chaque équipe de faire le point sur sa situation. À New Orleans, l’urgence est de trouver des solutions pour rebondir, et Zion Williamson estime qu’il pourrait peser davantage sur les rencontres, notamment dans les moments décisifs.

« Parfois, quand tu regardes ton bilan, ça peut affecter le moral, mais en ce moment, on essaie de rester positifs et on travaille sur la façon dont on peut régler les problèmes », a-t-il déclaré à l’issue de l’entraînement de mercredi. « J’ai besoin de prendre plus de tirs. Surtout, pour qu’on puisse faire ce dont on a besoin, il va y avoir des moments où je vais devoir prendre davantage de tirs. »

Le leader des Pelicans ne pointe en effet qu’à la 51e place au classement des joueurs qui tentent le plus de tirs cette saison, avec 13,5 tentatives par match pour 21,9 points de moyenne (24e de la NBA). Il ne prend même que 2,7 tirs en moyenne dans le dernier quart-temps ! Un paradoxe au regard de son efficacité, à 58,3 % de réussite au tir.

Et l’intérieur assume pleinement sa part de responsabilité.

« C’est de ma faute. Je dois demander davantage le ballon. Je ne vais rejeter la responsabilité sur personne d’autre. Parce que si je fais ma part du boulot et que je demande le ballon, alors je pourrai commencer à parler de ci et de ça. Mais là-dessus, c’est de ma faute. »

De 13,5 à 25 tirs par match ?

Après en avoir discuté avec l’assistant God Shammgod, Zion Williamson estime ainsi qu’il devrait prendre « entre 22 et 25 tirs » par match, soit quasiment le double de son volume actuel.

L’objectif est particulièrement ambitieux puisqu’un seul joueur NBA atteint actuellement les 25 tentatives par rencontre : Luka Doncic, également meilleur marqueur de la ligue. Même Victor Wembanyama, avec 21,3 tirs par match, se situe en dessous de la fourchette évoquée par l’intérieur des Pelicans.

Reste à savoir si Zion Williamson peut conserver une efficacité aussi remarquable avec un tel volume de tirs. Mais au regard des difficultés de New Orleans, il estime qu’il est temps pour lui de se montrer plus gourmand.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOR 24 27.8 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOR 61 33.2 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOR 29 33.0 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOR 70 31.5 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOR 30 28.6 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NOR 62 29.7 60.0 25.0 71.6 2.0 3.7 5.7 3.2 2.3 1.0 2.0 0.5 21.0 2026-27 NOR 17 32.8 58.3 46.2 77.2 2.1 3.3 5.4 2.6 3.0 1.8 2.1 0.5 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.