La saison passée, il avait dû patienter jusqu’à la mi-janvier avant de dépasser la barre symbolique des 10 points. Cette saison, Caleb Martin a déjà atteint ou dépassé ce total à cinq reprises, avec notamment deux sorties consécutives à 13 points face au Jazz et aux Nuggets.

Non drafté, passé par Charlotte avant de se révéler sous les couleurs du Heat, l’ailier de 31 ans semble bien parti pour rebondir après un exercice particulièrement compliqué.

Envoyé à Dallas par les Sixers en février 2025, en échange de Quentin Grimes, Caleb Martin a été freiné par diverses blessures (dos, talon, cheville…) qui l’ont empêché de trouver son rythme chez les Mavericks.

« Il est juste à l’aise. L’an dernier, il avait des soucis de blessures. Cette année, il est lui-même, il trouve son rythme. On adore le voir sur le terrain faire ce qu’il veut en défense. Évidemment, il défend sur les meilleurs arrières chaque soir. On a besoin de son énergie, il génère beaucoup de contre-attaques », décrit P.J. Washington.

Symbole de cet impact défensif : ses quatre interceptions face au Jazz, puis ses cinq ballons volés face aux Nuggets, un nouveau record en carrière. Avec 1,4 interception de moyenne cette saison, Caleb Martin est d’ailleurs sur les bases de son meilleur exercice dans ce domaine.

Son adresse ? « La cerise sur le gâteau »

« Je veux défendre sur le meilleur joueur de chaque équipe. C’est à moitié pour ça que je pense être dans cette ligue. J’en suis fier et j’essaie de donner le ton du mieux que je peux, et de rendre la vie aussi dure que possible à ces joueurs », explique l’ailier.

Pour Cooper Flagg, la différence tient surtout à la confiance retrouvée de son coéquipier.

« Être entouré de joueurs, d’un staff et d’une organisation entière qui croient en toi de tout leur cœur et qui veulent le meilleur pour toi, c’est énorme pour lui. Il ressemble évidemment à un autre joueur chez nous cette année. Je suis vraiment content pour Caleb et pour le début de saison qu’il réalise », s’enthousiasme le jeune All-Star.

Avec 22,5 minutes de moyenne cette saison, Caleb Martin bénéficie d’un temps de jeu en nette hausse. Et au-delà de son impressionnante réussite à 3-points (53 %), Dusty May voit surtout en lui « quelqu’un capable de faire le lien et d’apporter une présence physique en défense sur laquelle le groupe peut s’appuyer ».

« Son adresse, c’est évidemment la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas s’il shootera à ce pourcentage toute l’année, mais il prend de très bons tirs et il joue avec beaucoup de confiance. C’est le trait d’union du groupe, et on semble un peu plus fluides quand il est sur le terrain », apprécie le coach texan.

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 17.6 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15.4 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 22.9 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29.3 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.8 1.6 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 64 27.4 43.1 34.9 77.8 1.2 3.2 4.4 2.2 2.0 0.7 1.2 0.5 10.0 2024-25 PHI/DAL 45 27.1 42.4 35.9 62.2 1.2 2.8 3.9 2.1 1.9 1.0 1.2 0.5 7.9 2025-26 DAL 58 14.8 45.0 35.1 60.7 0.5 2.0 2.5 1.4 1.5 0.7 0.7 0.3 3.9 2026-27 DAL 14 22.5 52.2 52.8 100.0 1.1 2.4 3.6 2.6 2.1 1.4 0.7 0.1 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.