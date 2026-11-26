En affrontant les pauvres Nets, les non moins pauvres Bucks pouvaient espérer remporter une deuxième victoire de suite, ce qui aurait été une première pour eux cette saison. Dans les premières minutes, les hommes de Taylor Jenkins ont pris les commandes. Avant de les lâcher aussi vite et de vivre de longues minutes sans relief en attaque.

« On a eu de bonnes ouvertures en premier quart-temps et on a, en quelque sorte, laissé tomber cela, on n’y a plus cru. Il faut croire qu’on s’est un peu lassé de ce qui fonctionnait bien », analyse le coach de Milwaukee. « On doit être plus régulier sur ce point », ajoute Tyler Herro.

Vu leurs difficultés, les Bucks ne peuvent pas se permettre de passer à côté de bonnes séquences, de choses qui permettent de marquer des points. Ce luxe n’est clairement pas dans leurs cordes, même contre Brooklyn.

« Je suis dans la ligue depuis un moment et je sais que les très bonnes équipes ne se lassent pas de faire la même chose encore et encore », remarque Kyle Kuzma. « Faire ce qui est ennuyeux est compliqué à faire de manière régulière. Il faut prendre ce que la défense donne et, dans ce match, on n’a pas été bon pour cela. »

L’attaque n’a pas suivi la défense

Les Nets, qui sont autant dans le dur, ont fait le nécessaire pour l’emporter. Ils ont été chercher des lancers-francs, des rebonds offensifs pour arracher la victoire. Et en perdant pas moins de neuf ballons dans le seul dernier quart-temps, Kyle Kuzma et ses coéquipiers ont tendu l’autre joue.

« On a des moments où on fait un bon boulot pour jouer collectivement, intelligemment, correctement, et d’autres où on sort de cette voie », se lamente l’ailier. « On a fait ce qu’il fallait pour gagner : ils n’ont marqué que 104 points et dès qu’on limite un adversaire à moins de 105 points, on se donne une vraie bonne chance. Le souci, c’est qu’on a marqué 97 points, on n’a pas mis les tirs. Il faut un certain rythme pour avoir un basket efficace. »

Taylor Jenkins ne peut pas dire autre chose. « On n’a pas assez fait bouger le ballon et on a donné des paniers faciles en transition. Prendre 104 points, ça devrait suffire pour gagner. On a abandonné ce qui fonctionnait et c’est vraiment décevant », conclut le technicien, dont l’équipe est dernière (2-17) de la NBA.