Le début de saison d’Aaron Nesmith avait déjà été délicat, avec une blessure aux ischio-jambiers. Mais l’ailier des Pacers a connu une semaine très compliquée en attaque, avec quatre matchs consécutifs en manque d’adresse.

Au-delà de son 8/31 au tir (25,8 % de réussite), c’est surtout son 0/13 cumulé à 3-points qui interpelle. Malgré cette inhabituelle série de maladresse, le cadre d’Indiana garde confiance.

« Non, je ne crois pas que ça me soit déjà arrivé. Tout le monde s’est montré plutôt positif à ce sujet. Ça fait partie du basket, ça fait partie du jeu. Il faut juste continuer à shooter et passer cette mauvaise période (…). C’est le seul moyen de s’en sortir. Mon état d’esprit doit être un peu différent, plus agressif. Et rester le même, que je mette ou rate mes tirs », a-t-il notamment déclaré à l’issue de l’entraînement de mercredi.

Un break nécessaire

Pour l’aider à rebondir, mais aussi à soigner ses petits pépins physiques, Indiana l’a laissé au repos lundi face à OKC, le déclarant officiellement blessé au pied. L’occasion pour Aaron Nesmith de profiter de ces quelques jours sans match pour récupérer, mentalement comme physiquement, avant d’affronter les Sixers vendredi.

« Je pense que mon corps en avait vraiment besoin », a-t-il ajouté. « J’avais quelques petites blessures, alors j’ai profité de ces jours de repos pour me remettre sur pied, récupérer et être prêt pour vendredi. »

Pour Rick Carlisle, cette coupure était nécessaire. Le technicien ne nourrit d’ailleurs aucune inquiétude quant à la capacité de son ailier à retrouver son efficacité.

« C’est clair qu’il avait besoin de faire l’impasse sur un match. Parfois, ça peut se passer comme ça dans une saison, où tu as juste quelques pépins. Et pour un athlète au sommet de sa forme comme lui, qui doit composer avec un petit problème au genou et un autre à la cheville, ça peut rendre les choses difficiles. Je ne suis donc pas du tout inquiet, vraiment pas. C’est quelqu’un de confiant par nature, et ça ne changera pas. »

Jouer sans forcer

Plus que de modifier son jeu ou sa mécanique de tir, Aaron Nesmith entend donc conserver son agressivité, sans laisser sa maladresse dicter ses choix en attaque.

« On a eu des discussions, on a essayé différentes choses. Mais comme je l’ai dit, ça fait partie du jeu. Tout le monde passe par là. Il faut se battre, passer ce cap, et ça reviendra », a-t-il conclu.

Philadelphie pourrait d’ailleurs être l’adversaire idéal pour retrouver la mire. Aaron Nesmith s’est en effet montré plutôt productif lors des deux précédentes confrontations avec les Sixers cette saison, avec 18 points (son record de la saison), puis 12 points, 4 rebonds et 4 passes décisives il y a dix jours. À voir si cette coupure lui permettra de renouer avec de tels standards vendredi.

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 14.5 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11.0 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 24.9 42.7 36.6 83.8 0.8 2.9 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 72 27.7 49.6 41.9 78.1 0.9 2.9 3.8 1.5 3.3 0.9 0.9 0.7 12.2 2024-25 IND 45 24.9 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 2.5 0.8 0.8 0.4 12.0 2025-26 IND 45 29.7 41.4 37.9 82.9 1.1 3.1 4.2 1.9 2.8 0.6 1.4 0.5 13.8 2026-27 IND 15 27.3 36.8 26.3 82.9 0.7 2.5 3.2 2.3 2.6 0.7 1.2 0.4 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.