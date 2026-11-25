Grosse soirée de NBA Cup avec neuf rencontres au programme. Et pas besoin de veiller très tard pour profiter de l’une des plus belles affiches de la soirée puisque, dès 23h00, sur beIN Sports 1, les Sixers de Tyrese Maxey et LeBron James accueillent le Heat de Bam Adebayo et Giannis Antetokounmpo.

À 01h00, les Hornets reçoivent les Bulls avant deux belles affiches à 01h30. Les Knicks de Jalen Brunson accueillent ainsi les Cavaliers de Donovan Mitchell, tandis que les Wolves de Rudy Gobert se déplacent sur le parquet du Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

À 02h00, les Bucks reçoivent les Nets, tandis que les Grizzlies accueillent les Clippers. Une demi-heure plus tard, les Rockets de Kevin Durant défient les Suns, son ancienne équipe.

Enfin, à 04h00, les Spurs de Victor Wembanyama se déplacent à Portland, tandis que les Warriors accueillent les Kings dans un autre duel du groupe C de la conférence Ouest.

Programme complet

23h00 | Sixers – Heat (beIN Sports 1)

01h00 | Hornets – Bulls

01h30 | Knicks – Cavaliers

01h30 | Thunder – Wolves (beIN Sports 1)

02h00 | Bucks – Nets

02h00 | Grizzlies – Clippers

02h30 | Rockets – Suns

04h00 | Blazers – Spurs (beIN Sports 2)

04h00 | Warriors – Kings

Vous comptez veiller jusqu’au bout de la nuit ? En complément de la programmation TV, Winamax diffuse en streaming plusieurs matchs NBA chaque semaine, de quoi ne rien manquer des affiches du soir.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.