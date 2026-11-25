Il a hérité du ballon sur la toute première possession des Pistons face au Magic. D’une petite feinte derrière l’arc, Isaiah Joe a mis dans le vent Anthony Black, influencé par la menace représentée à 3-points, pour déclencher au niveau de la ligne des lancers-francs.

Propre, à l’instar de la soirée passée par le shooteur des Pistons, auteur de 21 points (8/15 aux tirs dont 5/11 de loin) et 4 rebonds. Isaiah Joe signe un gros retour à la compétition. Depuis quatre matchs, et après un bon mois d’absence en raison d’une blessure à la hanche, il tourne à 15 points de moyenne (46.5% dont 39% derrière l’arc).

« Le fait qu’il trouve son rythme va être une arme pour nous, une menace pour nous, avec toutes les façons dont il peut marquer. C’est aussi un solide défenseur. Il va énormément nous aider », juge son coach J. B. Bickerstaff.

Une aide au niveau du tir bien sûr, pour une formation bien classée au classement du pourcentage à 3-points (5e avec 37.2%), mais dans le ventre mou de la ligue en volume avec 13 paniers primés par soirée.

Un renfort bienvenu derrière l’arc

Isaiah Joe, qui s’est fait une réputation d’expert en la matière sous le maillot du Thunder, est, lui, ravi de pouvoir retrouver les parquets. Et démarrer pour de bon son aventure avec les Pistons, qu’il a rejoints cet été.

Sa blessure ? « C’est frustrant, mais ça fait partie du jeu. On ne sait jamais ce qui va se passer en match, et en tant que joueur de basket, on n’a pas envie de ne pas jouer au basket, ce sport dans lequel on investit tant d’heures. Moi, ça allait. J’étais dans un bon état d’esprit. L’organisation a fait un travail formidable pour s’assurer que tout le reste était en ordre avant de me renvoyer sur le terrain », décrit-il.

Un retour chez les Pistons à point nommé car Cade Cunningham, Duncan Robinson ou Taurean Prince sont tous à l’infirmerie. Isaiah Joe s’était signalé lors du match précédent en marquant 19 points face aux Hawks. « Je suis juste heureux de voir mon frère retrouver ses jambes et shooter comme il l’a fait », appréciait John Collins.

Une bouffée d’oxygène bienvenue pour Detroit, en attendant de vider petit à petit son infirmerie…

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 41 9.3 36.1 36.8 75.0 0.1 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHI 55 11.1 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19.1 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 18.5 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 2024-25 OKC 74 21.7 44.0 41.2 82.1 0.6 2.1 2.6 1.6 1.5 0.6 0.5 0.1 10.2 2025-26 OKC 71 21.2 45.5 42.3 89.4 0.5 2.1 2.5 1.3 1.7 0.7 0.6 0.2 11.1 2026-27 DET 7 18.8 43.5 34.1 76.5 0.1 1.9 2.0 1.1 1.3 0.9 0.9 0.1 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.