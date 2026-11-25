À l’approche de sa fin de carrière, Kobe Bryant avait lancé ce modèle Kobe A.D. pour « After Death » en novembre 2016, afin de poursuivre sa collaboration avec Nike. Dix ans plus tard, la voilà de retour, remise au goût du jour avec de nouveaux attributs pour fêter son dixième anniversaire.

Après les coloris « Purple Stardust » et « Laser Orange » sortie à l’approche d’Halloween, le modèle passe la troisième avec cette version « Ruthless Precision » en gris et blanc. La tige en tissu brodé, ici en gris, a été retravaillée, tout comme le renfort en TPU à la base du talon, plus souple que sur le modèle précédent, ressortant ici en gris métal iridescent.

Au niveau de la semelle intermédiaire, on retrouve désormais une mousse Nike React blanche assortie d’un renfort en mousse Zoom X sous l’avant du pied. Le motifs d’adhérence de la semelle extérieure ont également été revus.

La Kobe A.D. « Ruthless Precision » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.