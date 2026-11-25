Il y a des défaites plus marquantes que certaines victoires. Demandez plutôt à Collin Sexton, qui n’avait que 18 ans lorsqu’il a signé l’une des performances individuelles les plus improbables de l’histoire de la NCAA.

Le 25 novembre 2017, sur le parquet du Barclays Center de Brooklyn, le meneur d’Alabama affronte Minnesota en finale du Barclays Center Classic. Les deux formations sont alors invaincues et figurent parmi les 25 meilleures équipes du pays. Mais personne ne se doute du scénario complètement fou qui se prépare…

« Je n’avais jamais, jamais, jamais vu quelque chose comme ça de ma vie », confiera Richard Pitino (le fils de Rick), l’entraîneur de Minnesota, auprès de Sports Illustrated.

Un banc entièrement expulsé

Tout bascule en effet en deuxième mi-temps. Après avoir envoyé Collin Sexton au sol sur un changement de direction, Nate Mason sanctionne à 3-points et les deux hommes échangent quelques mots doux. Les arbitres distribuent les fautes techniques et Nate Mason, qui insiste, finit par être expulsé.

Quelques secondes plus tard, une échauffourée éclate entre Dazon Ingram et Dupree McBrayer, devant le banc d’Alabama. Les remplaçants du Crimson Tide se précipitent sur le parquet et, après consultation de la vidéo, les arbitres expulsent l’intégralité du banc ! Parmi les joueurs sanctionnés, on retrouve notamment un certain Herb Jones, futur spécialiste défensif des Pelicans.

« Nos remplaçants ne peuvent évidemment pas se retrouver sur le terrain lorsqu’une altercation éclate », reconnaît Avery Johnson, l’ancien meneur des Spurs, alors entraîneur d’Alabama, auprès de Zagsblog.

Il reste cinq joueurs à sa disposition, mais Dazon Ingram écope de sa cinquième faute personnelle à 11 minutes et 37 secondes de la fin. Moins d’une minute plus tard, John Petty se blesse à la cheville. Alabama n’a désormais plus que trois joueurs valides : Collin Sexton, Riley Norris et Galin Smith !

Alabama domine Minnesota à trois contre cinq !

Mené 67-56 à 10 minutes et 41 secondes du terme, le Crimson Tide semble donc condamné à une correction. C’est pourtant à ce moment-là que Collin Sexton prend véritablement feu.

Contraints de protéger leur raquette en défense, les trois joueurs d’Alabama concèdent des tirs extérieurs, mais Minnesota ne parvient pas à exploiter pleinement sa supériorité numérique. Surtout, de l’autre côté du terrain, Collin Sexton multiplie les pénétrations et les tirs à 3-points.

Le meneur ramène même les siens à trois petites longueurs (83-80) à moins de deux minutes du buzzer, avant de récupérer un rebond défensif et de manquer un tir à mi-distance qui aurait pu rapprocher Alabama à un point !

« Collin Sexton pourrait constituer une équipe à lui tout seul. Il est tellement fort », salue Richard Pitino.

Minnesota finit tout de même par s’imposer (89-84), mais le plus incroyable reste qu’Alabama a dominé son adversaire 28-22 sur la séquence disputée à trois contre cinq. « C’est l’une des choses les plus étranges auxquelles j’ai jamais participé », résume Jordan Murphy, auteur de 19 points et 14 rebonds pour Minnesota.

Le « Young Bull » est né

Avec 40 points à 12/22 au tir, dont 4/7 à 3-points, et 12/16 aux lancers-francs, Collin Sexton devient le premier joueur d’Alabama à atteindre la barre des 40 points depuis près de quatre décennies.

Il a notamment inscrit 31 points en deuxième mi-temps pour permettre à son équipe de rêver à un impensable hold-up. « Nous n’avons pas abandonné. Notre équipe n’a jamais renoncé », apprécie Avery Johnson.

Sept mois plus tard, les Cavaliers sélectionnent Collin Sexton en huitième position de la Draft 2018. Car le « Young Bull » avait déjà démontré, dans une défaite, tout ce qui allait faire sa réputation en NBA : son agressivité, ses qualités de scoreur et surtout son extraordinaire esprit de compétition.