Petite soirée NBA avec seulement trois rencontres au programme, mais de l’enjeu dans la NBA Cup.

Dès 01h00, le Magic de Franz Wagner accueille les Pistons de Cade Cunningham pour un premier duel entre deux formations de la conférence Est.

À 02h00, sur beIN Sports 1, les Wizards de Bilal Coulibaly et Alex Sarr, qui restent sur trois victoires consécutives, reçoivent les Celtics de Jayson Tatum, en quête de rebond après quatre défaites de suite.

Enfin, à 04h00, place à la plus belle affiche de la soirée avec les Nuggets de Nikola Jokic qui accueillent les Mavericks de Cooper Flagg et Zaccharie Risacher, eux aussi sur une série de trois victoires.

Programme complet

01h00 | Magic – Pistons

02h00 | Wizards – Celtics (beIN Sports 1)

04h00 | Nuggets – Mavericks

Vous comptez veiller jusqu’au bout de la nuit ? En complément de la programmation TV, Winamax diffuse en streaming plusieurs matchs NBA chaque semaine, de quoi ne rien manquer des affiches du soir.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.