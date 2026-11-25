Paris sportifs – Au coude à coude avec les Lakers en tête de la conférence Ouest, les San Antonio Spurs (15-3) se rendent au Moda Center dans la nuit de mercredi à jeudi, à 4h00 heure française, pour défier les Portland Trail Blazers (11-6) dans le cadre de la NBA Cup. Notre pronostic NBAba du jour sur Blazers – Spurs marque la deuxième confrontation entre les deux équipes cette saison. Les coéquipiers de Victor Wembanyama étaient sortis vainqueurs du premier duel début novembre à l’extérieur (125-103).

En l’absence du pivot français, San Antonio a signé une 15e victoire en 16 matchs sur le parquet de Sacramento lundi. Portland, de son côté, s’est imposé à Philadelphie dans le même temps.

Forme et perspectives pour Portland et San Antonio

Forme : 5 derniers matchs Portland Trail Blazers 11-6 · 7e à l’Ouest · à domicile D D V D V 110,2 Pts/match 106,8 Pts encaissés +3,4 Différentiel 1j Repos San Antonio Spurs 15-3 · 1er à l’Ouest · à l’extérieur V D V V V 112,8 Pts/match 103,4 Pts encaissés +9,4 Différentiel 1j Repos

San Antonio n’a perdu qu’une fois lors de ses 16 derniers matchs, à domicile contre Detroit le 17 novembre, et la défaite a été suivie de trois victoires avec 17 points d’écart en moyenne.

À Sacramento lundi, Stephon Castle a signé 28 points, 11 passes et huit rebonds sans Victor Wembanyama ni De’Aaron Fox, tandis que Julian Champagnie (22 points) et Luke Kornet (18 points, 11 rebonds) ont complété le tableau.

Portland a bouclé son déplacement de six matchs sur un bilan de 3-3, avec deux revers d’un seul point à Minnesota et à New York.

Deni Avdija a conclu cette série par 31 points et cinq tirs à 3 points à Philadelphie (128-111), quatre jours après les 33 points de Damian Lillard à Milwaukee.

Comparatif des équipes : saison Portland Trail Blazers San Antonio Spurs Spurs +1,8 116,8 118,6 Efficacité offensive Spurs -4,1 110,4 106,3 Efficacité défensive Spurs +2,9 45,1 48,0 Rebonds par match Spurs -3,5 16,3 12,8 Ballons perdus Spurs +3,6 25,1 28,7 Passes décisives

Sur la saison, San Antonio devance Portland dans les cinq lignes du comparatif, et l’écart le plus net concerne les ballons perdus, un point faible pour des Blazers qui réussissent pourtant 46,3 % de leurs tirs, contre 46,5 % pour les Spurs.

Portland compense en partie par ses 15,6 paniers à 3 points par match, contre 12,6 pour les Spurs, mais la défense texane, meilleure de plus de quatre points pour 100 possessions, limite cet avantage.

Au Moda Center, les Blazers présentent un bilan de 3-2, avec deux défaites de plus de 20 points d’écart, alors que San Antonio affiche un bilan de 8-0 à l’extérieur pour 120,9 points marqués par match.

La NBA Cup ajoute de la pression, puisque San Antonio est 2-0 dans le groupe avec un différentiel de +53, contre 1-1 et +7 pour Portland, qui a donc davantage de pression sur les épaules.

Absences et rotations chez Portland et San Antonio

Absences Portland Trail Blazers Ja Morant, ischio-jambiers (grade 2) Absent Vit Krejci, cheville gauche fracturée Opéré le 11 novembre Absent Shaedon Sharpe, ménisque déchiré Absent Chris Youngblood, talon Absent San Antonio Spurs Victor Wembanyama, raideur au bas du dos Attendu, premier match manqué cette saison à Sacramento À confirmer De’Aaron Fox, contusion au tibia droit Attendu, absent à Sacramento À confirmer Dylan Harper, hanche Une à trois semaines Absent Tobias Harris, mollet Pas avant début décembre Absent Jayden Quaintance, pas encore autorisé à reprendre Absent

Wembanyama et Fox, absents à Sacramento, sont attendus mercredi, mais le club n’avait rien confirmé mardi, et le pivot a manqué à cette occasion son premier match de la saison à cause d’une raideur au bas du dos.

Fox soigne une contusion au tibia droit reçue contre La Nouvelle-Orléans le 21 novembre, et Dylan Harper (hanche, une à trois semaines), Tobias Harris (mollet, début décembre) et Jayden Quaintance, pas encore autorisé à reprendre, restent indisponibles. Si l’un des deux cadres manquait, le cinq de lundi (Castle, Devin Vassell, Champagnie, Harrison Barnes, Kornet) servirait de solution de repli.

Portland doit se passer de Ja Morant, touché aux ischio-jambiers depuis le 29 octobre, de Vit Krejci, opéré d’une cheville fracturée le 11 novembre, de Shaedon Sharpe (ménisque) et de Chris Youngblood (talon).

Avdija et Toumani Camara ont joué lundi malgré des doutes antérieurs, ce qui donne un cinq probable composé de Lillard, Sidy Cissoko, Camara, Avdija et Donovan Clingan, avec Jrue Holiday et Scoot Henderson pour étoffer le secteur arrière.

Les duels qui peuvent décider Portland – San Antonio

Clingan face à Wembanyama Donovan Clingan POR VS Victor Wembanyama SAS 11,6 Pts/match 11,3 Reb/match 29,9 Pts/match 12,3 Reb/match Wembanyama avait marqué 29 points en 24 minutes lors du match de novembre. Clingan est la principale présence intérieure de Portland, et le rebond a été l’un des écarts les plus nets de la rencontre de novembre. Avdija face à Castle Deni Avdija POR VS Stephon Castle SAS 24,3 Pts/match 6,1 Pds/match 16,6 Pts/match 6,2 Pds/match Les deux joueurs avaient reçu une faute technique après une altercation en fin de match 4, en avril. Avdija porte la création et le scoring de Portland, alors que Castle assure l’essentiel de la mène des Spurs quand Fox est absent.

Le duel entre Clingan et Wembanyama se joue d’abord au rebond, un secteur où Portland avait été battu 51-38 en novembre.

Avdija et Castle s’étaient accrochés en fin de match 4 en avril, et Castle avait inscrit 33 points lors du match 3, une démonstration de sa capacité à attaquer la défense de Portland.

Quels paris sur les joueurs dans Portland – San Antonio ?

Paris sur les performances individuelles Deni AvdijaPOR Points marqués Plus de 24,5 24,3 Saison pts 27,0 5 derniers 15/17 Matchs joués Premier marqueur de Portland sans Morant, il sort de 31 points à Philadelphie, et ses 15 points du match de novembre, dans une défaite de 22 points, restent le principal contre-argument. Donovan ClinganPOR Rebonds Plus de 10,5 11,3 Saison reb 11,8 5 derniers 17/17 Matchs joués Sa moyenne sur cinq matchs dépasse celle de la saison, même si Portland avait perdu la bataille du rebond en novembre. Stephon CastleSAS Passes décisives Plus de 5,5 6,2 Saison pds 9,0 5 derniers 18/18 Matchs joués La moyenne des cinq derniers matchs est gonflée par le match de Sacramento où Fox était absent, mais la moyenne de saison dépasse déjà le seuil retenu.

Ces seuils s’appuient sur les moyennes de chaque joueur, et notre guide du meilleur site de paris en ligne permet de comparer les offres des opérateurs avant de miser.

Confrontations directes entre Portland et San Antonio, avantage Spurs

Confrontations directes Portland Trail Blazers VS San Antonio Spurs 28 avr 2026 Spurs 114-95 Blazers Série bouclée 4-1 (premier tour, match 5) 26 avr 2026 Spurs 114-93 Blazers Wembanyama 27 pts, 11 reb, 7 contres (match 4) Portland 24 avr 2026 Spurs 120-108 Blazers Castle 33 pts (match 3) Portland 21 avr 2026 Blazers 106-103 Spurs Henderson 31 pts (match 2) 7 nov 2026 Spurs 125-103 Blazers Wembanyama 29 pts, 7 reb (saison régulière) Portland

Les Spurs ont gagné cinq des six dernières rencontres face à Portland, dont quatre des cinq matchs du premier tour des playoffs en avril et celui de saison régulière en novembre.

L’unique succès des Blazers date du match 2 (106-103, 31 points de Scoot Henderson), avant que Wembanyama ne revienne de son protocole commotion au match 4 avec 27 points, 11 rebonds et sept contres.

En novembre, San Antonio a dominé Portland 87-56 sur l’ensemble des deuxième et troisième quarts-temps et l’a limité à 26 % de réussite à 3 points, après un premier quart-temps équilibré.

Nos pronostics pour Portland – San Antonio

Pronostics Écart San Antonio -4,5 San Antonio domine le comparatif de saison dans les cinq catégories et reste sur une victoire de 22 points à Portland. Total Moins de 238,5 points Les cinq derniers matchs ont produit environ 216 points cumulés pour les Spurs et 217 pour Portland. Perf. joueur Deni Avdija plus de 24,5 points Il tourne à 27,0 points sur les cinq derniers matchs et porte la création de Portland sans Morant. Perf. joueur Donovan Clingan plus de 10,5 rebonds Il tourne à 11,8 rebonds sur cinq matchs et reste la principale présence près du cercle de Portland. Combiné San Antonio -4,5 + Clingan plus de 10,5 rebonds Un résultat d’équipe associé à une performance individuelle, deux jambes qui reposent sur des preuves distinctes.

Pronostic sur le score du match San Antonio 117-109 Portland Écart de points : 8 · Total de points : 226

Nous retenons San Antonio avec 4,5 points d’avance, car son net rating de +12,3 dépasse nettement celui de Portland (+6,4), et les offres d’inscription du moment sont détaillées dans notre page consacrée au code promo bet365.

Le total de 238,5 points dépasse la moyenne de chaque équipe, environ 223 points cumulés pour les matchs des Spurs et 226 pour ceux de Portland, d’où le choix de Moins de, la présence de Wembanyama et de Fox restant la principale inconnue.