Paris sportifs – Au coude à coude avec les Lakers en tête de la conférence Ouest, les San Antonio Spurs (15-3) se rendent au Moda Center dans la nuit de mercredi à jeudi, à 4h00 heure française, pour défier les Portland Trail Blazers (11-6) dans le cadre de la NBA Cup. Notre pronostic NBAba du jour sur Blazers – Spurs marque la deuxième confrontation entre les deux équipes cette saison. Les coéquipiers de Victor Wembanyama étaient sortis vainqueurs du premier duel début novembre à l’extérieur (125-103).
En l’absence du pivot français, San Antonio a signé une 15e victoire en 16 matchs sur le parquet de Sacramento lundi. Portland, de son côté, s’est imposé à Philadelphie dans le même temps.
Forme et perspectives pour Portland et San Antonio
San Antonio n’a perdu qu’une fois lors de ses 16 derniers matchs, à domicile contre Detroit le 17 novembre, et la défaite a été suivie de trois victoires avec 17 points d’écart en moyenne.
À Sacramento lundi, Stephon Castle a signé 28 points, 11 passes et huit rebonds sans Victor Wembanyama ni De’Aaron Fox, tandis que Julian Champagnie (22 points) et Luke Kornet (18 points, 11 rebonds) ont complété le tableau.
Portland a bouclé son déplacement de six matchs sur un bilan de 3-3, avec deux revers d’un seul point à Minnesota et à New York.
Deni Avdija a conclu cette série par 31 points et cinq tirs à 3 points à Philadelphie (128-111), quatre jours après les 33 points de Damian Lillard à Milwaukee.
Sur la saison, San Antonio devance Portland dans les cinq lignes du comparatif, et l’écart le plus net concerne les ballons perdus, un point faible pour des Blazers qui réussissent pourtant 46,3 % de leurs tirs, contre 46,5 % pour les Spurs.
Portland compense en partie par ses 15,6 paniers à 3 points par match, contre 12,6 pour les Spurs, mais la défense texane, meilleure de plus de quatre points pour 100 possessions, limite cet avantage.
Au Moda Center, les Blazers présentent un bilan de 3-2, avec deux défaites de plus de 20 points d’écart, alors que San Antonio affiche un bilan de 8-0 à l’extérieur pour 120,9 points marqués par match.
La NBA Cup ajoute de la pression, puisque San Antonio est 2-0 dans le groupe avec un différentiel de +53, contre 1-1 et +7 pour Portland, qui a donc davantage de pression sur les épaules.
Absences et rotations chez Portland et San Antonio
Wembanyama et Fox, absents à Sacramento, sont attendus mercredi, mais le club n’avait rien confirmé mardi, et le pivot a manqué à cette occasion son premier match de la saison à cause d’une raideur au bas du dos.
Fox soigne une contusion au tibia droit reçue contre La Nouvelle-Orléans le 21 novembre, et Dylan Harper (hanche, une à trois semaines), Tobias Harris (mollet, début décembre) et Jayden Quaintance, pas encore autorisé à reprendre, restent indisponibles. Si l’un des deux cadres manquait, le cinq de lundi (Castle, Devin Vassell, Champagnie, Harrison Barnes, Kornet) servirait de solution de repli.
Portland doit se passer de Ja Morant, touché aux ischio-jambiers depuis le 29 octobre, de Vit Krejci, opéré d’une cheville fracturée le 11 novembre, de Shaedon Sharpe (ménisque) et de Chris Youngblood (talon).
Avdija et Toumani Camara ont joué lundi malgré des doutes antérieurs, ce qui donne un cinq probable composé de Lillard, Sidy Cissoko, Camara, Avdija et Donovan Clingan, avec Jrue Holiday et Scoot Henderson pour étoffer le secteur arrière.
Les duels qui peuvent décider Portland – San Antonio
Le duel entre Clingan et Wembanyama se joue d’abord au rebond, un secteur où Portland avait été battu 51-38 en novembre.
Avdija et Castle s’étaient accrochés en fin de match 4 en avril, et Castle avait inscrit 33 points lors du match 3, une démonstration de sa capacité à attaquer la défense de Portland.
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Confrontations directes entre Portland et San Antonio, avantage Spurs
Les Spurs ont gagné cinq des six dernières rencontres face à Portland, dont quatre des cinq matchs du premier tour des playoffs en avril et celui de saison régulière en novembre.
L’unique succès des Blazers date du match 2 (106-103, 31 points de Scoot Henderson), avant que Wembanyama ne revienne de son protocole commotion au match 4 avec 27 points, 11 rebonds et sept contres.
En novembre, San Antonio a dominé Portland 87-56 sur l’ensemble des deuxième et troisième quarts-temps et l’a limité à 26 % de réussite à 3 points, après un premier quart-temps équilibré.
Nos pronostics pour Portland – San Antonio
Nous retenons San Antonio avec 4,5 points d’avance, car son net rating de +12,3 dépasse nettement celui de Portland (+6,4), et les offres d’inscription du moment sont détaillées dans notre page consacrée au code promo bet365.
Le total de 238,5 points dépasse la moyenne de chaque équipe, environ 223 points cumulés pour les matchs des Spurs et 226 pour ceux de Portland, d’où le choix de Moins de, la présence de Wembanyama et de Fox restant la principale inconnue.