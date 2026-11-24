Le spectaculaire rebond des audiences de la NBA la saison dernière n’était donc pas qu’un effet de nouveauté. Pour la deuxième année de son nouveau cycle de droits TV, la ligue d’Adam Silver continue même d’accélérer, confortant son choix de miser à la fois sur les chaînes gratuites et les plateformes de streaming.

Comme l’a annoncé la NBA lundi, plus de 75 millions d’Américains ont ainsi regardé au moins une partie d’un match sur NBC, Peacock, ESPN, Amazon Prime Video ou NBA TV depuis le début de la saison. C’est un record, et une progression de 20% par rapport à la même période l’an passé.

Plus impressionnant encore, les créneaux de diffusion nationale ont réuni en moyenne 2.62 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 37% en un an. En excluant les saisons raccourcies par les « lockouts » de 1998/99 et 2011/12, jamais la NBA n’avait affiché une telle moyenne après un mois de compétition.

Amazon fait de plus en plus d’adeptes

Sans surprise, c’est NBC qui tire les audiences vers le haut. Grâce notamment à son statut de chaîne gratuite, le diffuseur attire en moyenne 4.5 millions de téléspectateurs (+27%).

Mais la plus forte progression est pour Amazon Prime Video. Selon Sports Media Watch, la plateforme a réuni en moyenne 2.05 millions de téléspectateurs sur ses huit premières rencontres, soit un bond de 83% !

Et c’est sans doute l’un des aspects les plus réjouissants pour Adam Silver : le public se rajeunit. Les moins de 35 ans représentent désormais un quart de l’audience de la NBA, contre 22% il y a un an. L’âge médian des téléspectateurs sur Prime Video est ainsi de 45.9 ans, contre 53 ans chez les diffuseurs traditionnels.

La progression ne se limite d’ailleurs pas aux antennes nationales. Les audiences des diffuseurs locaux ont augmenté de 24%, alors que plusieurs franchises ont fait le choix de rendre leurs rencontres accessibles gratuitement. La consommation de contenus en direct sur la NBA App et le League Pass a également bondi de 50%.

Les Knicks, LeBron James et Victor Wembanyama

Sur le plan sportif, la NBA profite évidemment du retour au premier plan de New York. Champions en titre, les Knicks sont l’équipe la plus regardée en ce début de saison, devant les Sixers de LeBron James. L’affrontement entre les deux franchises, en ouverture de la saison, avait ainsi attiré 7.7 millions de téléspectateurs.

Même privés du « King », les Lakers continuent d’attirer les foules, tandis que les Spurs de Victor Wembanyama s’installent parmi les franchises les plus attractives, avec une progression de 61% de leurs audiences nationales.

Il convient néanmoins de relativiser la portée historique de ces records, les méthodes de mesure des audiences ayant considérablement évolué, notamment avec une meilleure prise en compte des téléspectateurs hors de leur domicile et des données issues des téléviseurs connectés. Les rencontres diffusées exclusivement sur Peacock ne sont par ailleurs pas intégrées au calcul de l’audience moyenne nationale.

Reste que la progression reste assez spectaculaire. Et alors que la multiplication des diffuseurs pouvait faire craindre une fragmentation du public, la NBA semble pour le moment avoir surtout réussi à élargir son audience.

Les audiences par diffuseur

Diffuseur Audience moyenne Évolution sur un an NBC / Peacock 4 500 000 +27% Amazon Prime Video 2 050 000 +83% ESPN 1 800 000 +13%

Les cinq franchises les plus regardées à l’échelle nationale

Équipe Diffusions Audience moyenne Évolution Knicks 6 3 370 000 +108% Sixers 7 3 260 000 +71% Celtics 3 3 000 000 +92% Lakers 4 2 650 000 +46% Spurs 4 2 560 000 +61%