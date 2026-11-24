Entre le fait qu’il n’a pas pu se montrer la saison passée après son arrivée chez les Wizards, que les Hawks ont montré de belles choses en seconde partie de saison dernière sans lui, jusqu’en playoffs, et qu’il a prolongé son contrat pour 212 millions de dollars, Trae Young avait des choses à prouver à la rentrée. Beaucoup de choses même, dans l’ambitieux et intriguant projet de Washington.

Mais les premiers matchs ont rapidement démontré que la bulle avait explosé. Le meneur de jeu n’était pas à son meilleur niveau, en étant trop maladroit de loin. Lui qui devait être le moteur de l’attaque ne parvenait pas à faire des différences et, comme les Wizards ont aussi très vite étaient dans le dur, les critiques n’ont pas tardé…

Du mieux pour les Wizards…

Il faut dire que, comme The Athletic l’a souligné, Trae Young n’était pas seulement maladroit de près comme de loin, il était aussi omnipotent, avec le ballon dans les mains pas moins de 6.6 minutes par match, avec des possessions de quasiment 5.5 secondes sur les 15 premiers matchs. Des chiffres qui le placent parmi les joueurs les plus gourmands de la ligue, comme Jalen Brunson ou Cade Cunningham, mais clairement sans leur impact.

Sur les trois derniers matches, Brian Keefe a décidé de changer de stratégie et a enjoint l’ancien des Hawks à moins porter le ballon et à davantage le laisser à Kyshawn George et AJ Dybantsa. En chiffre, il tombe à 4.5 minutes de possession et 4.60 secondes par action, tout en dribblant moins. Résultat ? Trois victoires pour les Wizards.

« Maintenant qu’on a trouvé quelque chose qui fonctionne, on va continuer », annonce Trae Young. « Cela fait partie de la NBA et de sa longue saison. On a trouvé la bonne formule en ce moment et c’est bien. On va continuer dans cette voie, tout simplement. »

Même si ces trois victoires restent un échantillon et que les adversaires accrochés au tableau de chasse ne sont pas les plus redoutables non plus (Toronto, Chicago et Orlando), ce qui est intéressant, outre la série positive, ce sont justement les performances du meneur de jeu.

… pas encore pour lui

Il n’a pas brillé avec 12.7 points et 8 passes de moyenne, avec un affreux 28% de réussite au shoot, rattrapé par un 42% à 3-pts. Depuis trois matchs, il perd moins de ballons également, ce qui montre qu’il peut épurer son jeu, tout en attendant de retrouver de l’efficacité. Sa marge de progression est encore considérable et cela veut donc dire que, s’il monte d’un cran, les Wizards peuvent espérer prendre une nouvelle dimension.

Il doit encore nettoyer ses choix au shoot. Le floater a disparu ou presque et ses tentatives à 3-pts sont trop souvent mauvaises, prises dans le mauvais timing et dans des positions peu confortables. En portant moins la gonfle, il va mécaniquement retirer certains mauvais shoots et donner plus de munitions à Kyshawn George et AJ Dybantsa.

« C’est ce qu’on a appris en début de saison : essayer des choses différentes, mettre des joueurs dans d’autres positions », se justifie Brian Keefe. « Trae génère une grosse gravité. Quand il est loin du ballon, il attire l’attention des défenseurs. Et les actions avec lui côté faible sont très bonnes. »

Les Wizards aimeraient d’ailleurs qu’il soit davantage passeur que scoreur. Les trois derniers matchs, où il prend trois tirs de moins que durant les quinze précédents, vont donc dans ce sens.

« Beaucoup de monde voudraient peut-être que je shoote plus, que j’en fasse davantage, ou préfèrent ce que je fais actuellement. Moi, je ne m’occupe guère de ce que les autres pensent. Je sais que ce que je fais en ce moment est bénéfique pour l’équipe et pour les jeunes. Plus on va gagner, plus cela va se voir », indique-t-il. « Je savais ce que j’attendais de moi en arrivant ici et personne ne me met plus de pression que moi-même. Je n’écoute pas ce qu’on dit sur moi. Je suis celui qui joue en NBA, je sais ce que ça demande pour en arriver là et pour y réussir. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30.9 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35.3 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33.7 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34.9 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34.8 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36.0 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36.0 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL/WAS 15 25.6 45.8 33.8 82.5 0.3 1.7 2.0 8.0 2.2 0.9 2.6 0.1 17.9 2026-27 WAS 18 34.6 36.4 32.5 86.1 0.2 2.6 2.8 8.8 2.1 1.3 2.9 0.1 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.