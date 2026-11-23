Grosse soirée NBA avec dix rencontres au programme, dont deux premières affiches dès 01h00. Les Sixers de Tyrese Maxey accueillent les Blazers, tandis que les Hornets reçoivent les Grizzlies.

À 01h30, trois rencontres sont programmées, avec notamment les Wolves de Rudy Gobert qui défient les Nets, sur beIN Sports 1. Dans le même temps, le Thunder se déplace à Indiana pour retrouver les Pacers, tandis que les Raptors accueillent les Bucks.

À 02h00, les Cavaliers affrontent les Bulls à Chicago, pendant que les Suns rendent visite aux Pelicans. Une demi-heure plus tard, les Rockets de Kevin Durant défient les Clippers.

Enfin, à 04h00, les Lakers de Luka Doncic accueillent le Jazz, tandis que Victor Wembanyama et les Spurs se déplacent à Sacramento pour affronter les Kings.

Programme complet

01h00 | Sixers – Blazers

01h00 | Hornets – Grizzlies

01h30 | Pacers – Thunder

01h30 | Wolves – Nets (beIN Sports 1)

01h30 | Raptors – Bucks

02h00 | Bulls – Cavaliers

02h00 | Pelicans – Suns

02h30 | Rockets – Clippers

04h00 | Lakers – Jazz

04h00 | Kings – Spurs

Vous comptez veiller jusqu’au bout de la nuit ? En complément de la programmation TV, Winamax diffuse en streaming plusieurs matchs NBA chaque semaine, de quoi ne rien manquer des affiches du soir.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.