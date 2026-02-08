Alonzo Mourning, le guerrier miraculé

C’est l’un des plus grands guerriers des années 90-00 et un homme qui s’est relevé d’une terrible maladie… Ancien pivot du Heat, champion 2006, Alonzo Mourning restera comme l’un des plus grands intimidateurs de l’histoire de la NBA. Deux fois meilleur défenseur de la ligue, Mourning était un combattant à la manière de ses grands adversaires, Patrick Ewing et le regretté Dikembe Mutombo, sortis comme lui de Georgetown.

Un combattant dans la vie aussi puisqu’il retrouvera les terrains après une greffe d’un rein !

Drafté en 1992 comme Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning est choisi par Charlotte et forme avec Larry Johnson un duo aussi explosif que populaire. C’est l’époque où les Hornets sont l’équipe la plus sexy de la NBA, trouble-fête de la ligue avec un jeu flashy et des stars médiatisés. Des stars qui, dans la coulisse, se jalousent… même si Mourning colle son départ sur l’avarice du propriétaire de l’époque.

“Je n’ai jamais voulu quitter Charlotte mais l’aspect business m’en a empêché”, s’était souvenu Mourning dans le Charlotte Observer. “Il y avait un autre gars qui avait d’autres intentions. C’était George Shinn. Il voulait autre chose. Sa priorité n’était pas de garder l’équipe intacte. Si ça avait été le cas, il aurait accepté de consentir à cet investissement.”

En 1995, Mourning tape dans l’œil de Pat Riley alors homme à tout faire de Miami. “Mister Gomina”, lui, ne compte pas ses sous, et lâche 105 millions pour le recruter ! Sous sa coupe, “Zo” devient alors l’un des meilleurs pivots de la ligue et forme avec Tim Hardaway un duo qui emmène le Heat au sommet.

En 1999, il est carrément candidat au titre de MVP de la saison avec plus de 20 pts, 11 rebonds et presque 4 contres par match. Mais les Knicks et les Bulls auront chaque saison la peau du Heat.

Le drame…

En 2003, celui que l’on surnommait “Bad Zo” passe sur le billard pour une transplantation rénale. Pour beaucoup, c’était synonyme de fin de carrière. “Il m’a fallu beaucoup de patience et de sacrifice pour en arriver là. Sans la santé, il est difficile de faire quelque chose de sa vie. Pas uniquement pour vous, mais aussi pour votre famille. Après ce que j’ai vécu, je savoure aujourd’hui chaque minute de ma vie, et puis n’oubliez pas qu’il ne faut jamais sous-estimer le coeur d’un champion” déclare Mourning en reprenant la célèbre phrase de Rudy Tomjanovich, alors coach des Rockets.

Mais, sur le terrain, comme dans la vie, Mourning est un battant. Sept fois All-Star et champion olympique, il annonce à ses proches qu’il est prêt à faire tous les sacrifices possibles pour revenir au plus haut niveau, et tenter de gagner cette bague qui manque à sa collection.

Novembre 2004, il signe alors à New Jersey. Exceptionnel de courage et de professionalisme, il répond aux attentes de ses dirigeants avec 10 pts et 7 rbds de moyenne.

Mais la NBA est un business, et pour récupérer Vince Carter, New Jersey envoie Zo’ Mourning à Toronto. Ecoeuré, l’ancien pivot de Charlotte boude. Il refuse de jouer pour les Raptors et il parvient à rompre son contrat.

… et la résurrection

A la fin de cette même saison, un coup de fil de Pat Riley, président du Heat. Il a déjà eu Zo sous ses ordres et il lui propose d’être le back-up de Shaquille O’Neal. Zo’ accepte même s’il a quelques difficultés à être rentable sur une dizaine de minutes.

“C’était une expérience incroyable simplement parce qu’il ne s’agissait que de gagner” se remémore-t-il avec nostalgie. “Il avait trois titres, je voulais y arriver. Il avait pris un engagement verbal envers la ville de Miami, celui de ramener le titre à la maison. Il savait au fond de lui qu’il pouvait le faire tout seul. Il s’est entouré de joueurs affamés, qui était là depuis 10 ou 12 ans. On avait tous soif de victoires. On a saisi cette opportunité ensemble et ça a rendu la chose plus belle.”

Début de la saison 2005/06, le duo O’Neal-Mourning est reconduit. Le Shaq, malgré un gros régime estival, n’est pas au top. Plus que jamais, il mérite son surnom de Diesel. C’est la chance de Mourning, et Zo’ voit son temps de jeu augmenter et il devient presque le 6e homme du Heat. En défense, il est redevenu l’intimidateur qu’il était. Pour preuve, il termine 3e meilleur contreur de la ligue avec 2.7 cts/m pour seulement 20 minutes de temps de jeu.

Ses perf’ sont en dents de scie mais il est indispensable. En playoffs, il va peu jouer (10 minutes en moyenne). Il a du mal à suivre le rythme et face aux Bulls et aux Pistons, il n’aura quasi aucune influence sur le jeu. Mais au fond de lui, une seule chose compte : gagner ce titre, et il pousse le Shaq dans ses derniers retranchements à… l’entraînement.

“C’était des batailles. C’était comique parfois. Il ne voulait pas que je le maîtrise et je ne voulais pas qu’il me maîtrise. On était toujours dans des équipes différentes, j’étais en rouge, lui en blanc. On s’est battus à l’entraînement mais c’était marrant. Une fois de plus, il a tiré le meilleur de moi. Je faisais tout ce qu’il fallait pour être prêt. Il y avait des fois où il me disait de ralentir à l’entraînement parce que j’en faisais trop. À ce moment-là je le regardais et je luis disais : ‘Ecoute mec, je ne veux pas entendre ça car quand tu auras des fautes, je suis celui qui devra te remplacer’. On avait de l’expérience mais on se tirait mutuellement vers le haut.”

Héros du Game 6 des Finals

Et c’est donc, dans le Game 6 des Finals, que Mourning va réaliser son meilleur match. 8 pts, 6 rbds et surtout 5 cts en 14 minutes. C’est lui, dans les 3e et 4e quart-temps, qui va permettre au Heat de faire le break. C’est lui qui va bâcher Jason Terry en second rideau en toute fin de match. Après ce contre, il gesticulera au sol. Comme un universitaire. A la fois empli de rage et de joie.

Et puis, il y a cette image. Il reste quelques secondes à jouer. Le Heat repousse les derniers assauts des Mavs. Sur la touche, Zo’ est debout. Il ferme les yeux et met ses mains sur son visage. Il jette un oeil au score.

Il n’en croit pas ses yeux. Il tient enfin sa première bague. Il ne saute même pas de joie. Tout est en lui. Il revoit son opération. Il revoit l’annonce de se retraite en 2002. Tout défile dans sa tête pendant que ses coéquipiers sautent partout.

Et puis, dans les vestiaires, Zo’ se lâche. “Je savoure ce titre plus que personne. Je remercie Dieu de m’avoir offert une seconde vie. Je le remercie de m’avoir permis de rejoindre une telle équipe avec de telles personnes passionnées” conclut-il en sirotant une coupe de campagne.

C’est sa première goutte d’alcool en six ans…

Victime d’une rupture d’un tendon du genou en décembre 2007, il se retire des terrains sur une civière en étant notamment le 11e meilleur contreur de l’histoire. Toujours au Heat, le Shaq est au bord des larmes : “J’ai perdu un frère. J’ai perdu un coéquipier. J’ai perdu un garde du corps.”

Si l’on excepte le numéro 23 de Michael Jordan, exceptionnellement retiré à Miami, il devient l’année d’après le premier joueur à voir son maillot retiré à Miami. Aujourd’hui, il est vice-président du Heat chargé de la formation des joueurs, et son influence sur la franchise reste immense.

Il y a deux ans, il avait révélé avoir vaincu un cancer de la prostate. Un combat de plus gagné contre la maladie.

Alonzo Mourning Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1992-93 CHA 78 34 51.1 0.0 78.1 3.4 7.0 10.3 1.0 3.7 0.4 3.0 3.5 21.0 1993-94 CHA 60 34 50.5 0.0 76.2 3.0 7.2 10.2 1.4 3.5 0.5 3.3 3.1 21.5 1994-95 CHA 77 38 51.9 32.4 76.1 2.6 7.3 9.9 1.4 3.6 0.6 3.1 2.9 21.3 1995-96 MIA 70 38 52.3 30.0 68.5 3.1 7.3 10.4 2.3 3.5 1.0 3.7 2.7 23.2 1996-97 MIA 66 35 53.4 11.1 64.2 2.9 7.1 9.9 1.6 4.1 0.9 3.4 2.9 19.9 1997-98 MIA 58 33 55.1 0.0 66.5 3.3 6.3 9.6 0.9 3.6 0.7 3.1 2.2 19.2 1998-99 MIA 46 38 51.1 0.0 65.2 3.6 7.4 11.0 1.6 3.5 0.7 3.0 3.9 20.1 1999-00 MIA 79 35 55.1 0.0 71.1 2.7 6.8 9.5 1.6 3.9 0.5 2.8 3.7 21.8 2000-01 MIA 13 24 51.8 0.0 56.4 2.7 5.1 7.8 0.9 1.9 0.3 2.2 2.4 13.6 2001-02 MIA 75 33 51.6 33.3 65.7 2.4 6.0 8.4 1.2 3.4 0.4 2.4 2.5 15.7 2003-04 NJN 12 18 46.5 0.0 88.2 0.7 1.6 2.3 0.7 2.7 0.2 0.8 0.5 8.0 2004-05 * All Teams 37 19 47.2 0.0 58.2 1.4 3.9 5.4 0.5 2.2 0.2 1.5 2.0 7.6 2004-05 * MIA 19 13 51.6 0.0 56.4 1.2 2.6 3.7 0.2 1.7 0.2 0.6 1.7 5.0 2004-05 * NJN 18 25 45.3 0.0 59.3 1.7 5.3 7.1 0.8 2.8 0.3 2.5 2.3 10.4 2005-06 MIA 65 20 59.7 0.0 59.4 1.9 3.6 5.5 0.2 2.7 0.2 1.2 2.7 7.8 2006-07 MIA 77 20 56.0 0.0 60.1 1.6 2.9 4.6 0.2 2.8 0.2 1.7 2.3 8.6 2007-08 MIA 25 16 54.7 0.0 59.2 1.4 2.4 3.7 0.3 2.2 0.2 1.0 1.7 6.0 Total 838 31 52.7 24.7 69.2 2.6 5.9 8.5 1.1 3.4 0.5 2.6 2.8 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.