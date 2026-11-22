Sept rencontres au programme de cette soirée NBA, avec une première affiche dès 21h30 entre les Hawks et les Pistons de Cade Cunningham, à suivre sur Prime Video.

À minuit, le Heat de Giannis Antetokounmpo reçoit le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, sur beIN Sports 1. À 01h00, trois rencontres sont programmées, avec les Nuggets qui se déplacent à Chicago, les Mavs qui rendent visite au Jazz, tandis que le Magic de Franz Wagner affronte les Wizards à Washington.

Enfin, à 02h00, les Knicks de Jalen Brunson accueillent les Pacers, avant l’ultime duel de la soirée entre les Warriors et les Celtics, à 02h30.

Programme complet

21h30 | Hawks – Pistons (Prime Video)

00h00 | Heat – Thunder (beIN Sports 1)

01h00 | Bulls – Nuggets

01h00 | Jazz – Mavericks

01h00 | Wizards – Magic

02h00 | Knicks – Pacers

02h30 | Warriors – Celtics

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Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.