Petite soirée NBA avec six rencontres au programme, dont une première affiche dès 19h00 entre les Sixers et les Bucks, à suivre sur beIN Sports 2. Il faudra ensuite patienter jusqu’à 01h30 pour retrouver les Knicks de Jalen Brunson, qui accueillent les Blazers au Madison Square Garden.

À 02h00, les Spurs de Victor Wembanyama reçoivent les Pelicans. Au même moment, les Wolves affrontent les épatants Grizzlies, tandis que les Mavericks accueillent les Clippers.

Enfin, à 04h00, les Celtics de Jayson Tatum sont à Sacramento pour défier les Kings, sur Prime Video.

Programme complet

19h00 | Sixers – Bucks (beIN Sports 2)

01h30 | Knicks – Blazers

02h00 | Mavericks – Clippers

02h00 | Wolves – Grizzlies

02h00 | Spurs – Pelicans

04h00 | Kings – Celtics (Prime Video)

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Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.