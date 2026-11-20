Grosse soirée de NBA Cup avec neuf rencontres au programme, dont un choc à l’Ouest entre les Rockets de Kevin Durant et les Nuggets de Nikola Jokic, à 04h00 sur Prime Video.

Dès 01h30, Cade Cunningham et les Pistons accueillent les Raptors, également sur Prime Video. Au même moment, les Cavaliers affrontent les Pacers, tandis que le Magic se déplace à Brooklyn pour défier les Nets.

À 02h00, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander reçoit les Pelicans, alors que les Wizards se déplacent à Chicago. Enfin, à 04h00, les Lakers de Luka Doncic accueillent les Kings pour un duel qui semble déséquilibré…

Programme complet

01h00 | Hawks – Hornets

01h30 | Nets – Magic

01h30 | Cavaliers – Pacers

01h30 | Pistons – Raptors (Prime Video)

02h00 | Bulls – Wizards

02h00 | Thunder – Pelicans

03h30 | Jazz – Suns

04h00 | Nuggets – Rockets (Prime Video)

04h00 | Lakers – Kings

Vous comptez veiller jusqu’au bout de la nuit ? En complément de la programmation TV, Winamax diffuse en streaming plusieurs matchs NBA chaque semaine, de quoi ne rien manquer des affiches du soir.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux moins de 18 ans.