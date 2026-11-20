Dillon Brooks a profité des très faibles Kings pour réaliser son record de saison, avec 29 points, à 12/18 au shoot dont 5/9 à 3-pts. Une bouffée d’air frais pour lui car les derniers matchs avaient été compliqués, avec plusieurs sorties à moins de 10 unités et surtout 32% de réussite au shoot sur les cinq dernières sorties.

Depuis le début de saison, l’ailier des Suns n’est d’ailleurs qu’à 14.9 points de moyenne, contrairement à ses 20.2 unités de l’exercice 2025/26.

Pourtant, il n’est pas privé de possibilités, mais, il est vrai qu’avec Devin Booker, Jalen Green et Miles Bridges à ses côtés, il est logiquement limité. C’est pourquoi, quand il est avec les remplaçants, des portes s’ouvrent.

« Je savais que j’allais réussir à me lancer offensivement. Au début de la saison, je cherchais surtout à faire le jeu. On m’a confié ce rôle, notamment pour impliquer les remplaçants, les Luke Kennard, Collin Gillespie et Khaman Maluach », décrit l’ancien de Memphis. « Je ne prends pas beaucoup de tirs mais j’ajoute une dose de création, pour moi et pour mes coéquipiers. Donc je pense que ça fonctionne bien. »

Surtout, en plus de ne pas être obligé de partager le ballon avec des joueurs gourmands comme Booker, Green et Bridges, Dillon Brooks peut aussi jouir de davantage d’espaces, à côté de shooteurs, pour opérer.

« Je m’amuse avec ces gars, Gillespie, Luke… car ils ouvrent le jeu. Il y a beaucoup de possibilités pour pénétrer. Et quand la défense aide, j’ai des shooteurs que je peux servir, comme jamais dans ma carrière. Donc c’est génial. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28.7 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18.3 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28.9 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29.8 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27.7 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30.3 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30.9 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31.8 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 56 30.4 43.5 34.4 84.2 0.8 2.9 3.6 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.2 2026-27 PHO 14 29.2 45.4 44.8 67.7 0.9 2.7 3.6 2.3 2.9 0.6 1.7 0.1 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.