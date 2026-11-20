Dillon Brooks a profité des très faibles Kings pour réaliser son record de saison, avec 29 points, à 12/18 au shoot dont 5/9 à 3-pts. Une bouffée d’air frais pour lui car les derniers matchs avaient été compliqués, avec plusieurs sorties à moins de 10 unités et surtout 32% de réussite au shoot sur les cinq dernières sorties.
Depuis le début de saison, l’ailier des Suns n’est d’ailleurs qu’à 14.9 points de moyenne, contrairement à ses 20.2 unités de l’exercice 2025/26.
Pourtant, il n’est pas privé de possibilités, mais, il est vrai qu’avec Devin Booker, Jalen Green et Miles Bridges à ses côtés, il est logiquement limité. C’est pourquoi, quand il est avec les remplaçants, des portes s’ouvrent.
« Je savais que j’allais réussir à me lancer offensivement. Au début de la saison, je cherchais surtout à faire le jeu. On m’a confié ce rôle, notamment pour impliquer les remplaçants, les Luke Kennard, Collin Gillespie et Khaman Maluach », décrit l’ancien de Memphis. « Je ne prends pas beaucoup de tirs mais j’ajoute une dose de création, pour moi et pour mes coéquipiers. Donc je pense que ça fonctionne bien. »
Surtout, en plus de ne pas être obligé de partager le ballon avec des joueurs gourmands comme Booker, Green et Bridges, Dillon Brooks peut aussi jouir de davantage d’espaces, à côté de shooteurs, pour opérer.
« Je m’amuse avec ces gars, Gillespie, Luke… car ils ouvrent le jeu. Il y a beaucoup de possibilités pour pénétrer. Et quand la défense aide, j’ai des shooteurs que je peux servir, comme jamais dans ma carrière. Donc c’est génial. »
|Dillon Brooks
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|MEM
|82
|28.7
|44.0
|35.6
|74.7
|0.6
|2.5
|3.1
|1.6
|2.8
|0.9
|1.5
|0.2
|11.0
|2018-19
|MEM
|18
|18.3
|40.2
|37.5
|73.3
|0.5
|1.2
|1.7
|0.9
|2.8
|0.6
|1.1
|0.2
|7.5
|2019-20
|MEM
|73
|28.9
|40.7
|35.8
|80.8
|0.9
|2.4
|3.3
|2.1
|3.8
|0.9
|1.7
|0.4
|16.2
|2020-21
|MEM
|67
|29.8
|41.9
|34.4
|81.5
|0.8
|2.1
|2.9
|2.3
|3.5
|1.2
|1.8
|0.4
|17.2
|2021-22
|MEM
|32
|27.7
|43.2
|30.9
|84.9
|0.9
|2.3
|3.2
|2.8
|3.3
|1.1
|1.6
|0.3
|18.4
|2022-23
|MEM
|73
|30.3
|39.6
|32.6
|77.9
|0.6
|2.7
|3.3
|2.6
|3.3
|0.9
|1.4
|0.2
|14.3
|2023-24
|HOU
|72
|30.9
|42.8
|35.9
|84.4
|0.7
|2.7
|3.4
|1.7
|3.3
|0.9
|1.2
|0.1
|12.7
|2024-25
|HOU
|75
|31.8
|42.9
|39.7
|81.8
|1.0
|2.7
|3.7
|1.7
|3.2
|0.8
|1.0
|0.2
|14.0
|2025-26
|PHO
|56
|30.4
|43.5
|34.4
|84.2
|0.8
|2.9
|3.6
|1.8
|3.3
|1.0
|1.8
|0.2
|20.2
|2026-27
|PHO
|14
|29.2
|45.4
|44.8
|67.7
|0.9
|2.7
|3.6
|2.3
|2.9
|0.6
|1.7
|0.1
|14.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.