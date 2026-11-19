Petite soirée NBA avec seulement quatre rencontres au programme, toutes à 02h00, dont les Spurs de Victor Wembanyama qui accueillent les Clippers, sur beIN Sports 1.

Au même moment, les Knicks de Jalen Brunson se déplacent à Minnesota pour défier les Wolves, tandis que les Warriors, toujours privés de Stephen Curry, affrontent les surprenants Grizzlies à Memphis.

Enfin, les Bucks de Tyler Herro, qui restent sur onze défaites consécutives, tenteront de mettre fin à leur mauvaise série face aux Blazers de Portland.

Programme complet

02h00 | Bucks – Blazers

02h00 | Wolves – Knicks

02h00 | Spurs – Clippers (beIN Sports 1)

02h00 | Grizzlies – Warriors