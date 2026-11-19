Avec huit paniers primés inscrits dès le premier quart-temps, les Rockets ont exploité à merveille les difficultés des Pacers dans ce domaine. Ils le feront toute la partie puisque, dans ce revers, Indiana va encaisser 19 paniers à 3-pts. Rick Carlisle a alors parlé d’une « bien pauvre première période » avec « trop de shoots de loin encaissés ».

Le souci, c’est que ça dure. En effet, le match d’avant, contre les Sixers, le total de l’adversaire était monté à 18 shoots à 3-pts. Pis encore : les pourcentages. Les Texans ont shooté à 54% de réussite à 3-pts, LeBron James et ses coéquipiers à 43%.

C’est beaucoup trop et c’est une tendance lourde à Indianapolis cette saison, qui est 24e aux 3-pts encaissés (14.5 par match) et 25e au pourcentage autorisé (37.2%).

« On fait des erreurs qui conduisent à des tirs ouverts », remarque et se lamente le coach des Pacers. « Protéger la raquette et provoquer des tirs de loin alors que le ballon n’a pas été dans la raquette, c’est une chose et on peut vivre avec ça. Les tirs qui montrent nos erreurs sont ceux qui arrivent après une pénétration. Dans de nombreux cas, on ne peut rien faire sur ces tirs. On en encaisse trop ainsi. »

En clair, les défenseurs extérieurs sont battus et, par le jeu des rotations et de la circulation du ballon, les adversaires peuvent trouver des tirs ouverts, donc sanctionner. Pourtant, les Pacers ont assez de bons défenseurs pour éviter cela. C’est aussi l’avis de Kelly Oubre Jr.

« Il faut défendre face à son joueur. Lui rendre la vie difficile pour éviter qu’il pénètre », décrit l’ailier. « On doit être soudé pour faire les rotations. La défense n’est pas l’affaire d’une seule personne, d’un simple un-contre-un. C’est cinq-contre-cinq. Je le dis toujours : la défense est une question de volonté et d’efforts. »

Comme Rick Carlisle le précise, il faut vite redresser la barre, tant les conséquences sont importantes jusqu’à maintenant. « De petites choses peuvent mener à des problèmes catastrophiques. On a du pain sur la planche », conclut le technicien avant d’affronter les Cavaliers, vendredi, une des meilleures équipes de la ligue à 3-pts.