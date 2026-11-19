

Will Hardy parle d’un « back-to-back rugueux » dont le Jazz, avec un succès au compteur en amont, est sorti doublement victorieux à Los Angeles. D’abord face aux Clippers, puis face aux Lakers cette nuit, pourtant en grande forme avec neuf victoires de rang.

Point commun à ce périple qui fait décoller la saison du Jazz : les grosses performances de Keyonte George.

Auteur de 30 points (10/17 aux tirs dont 6/9 à 3-points) et 11 passes la veille contre les Clippers, le meneur a signé une performance quasiment à l’identique face aux voisins avec ses 30 points (9/17 dont 5/10) et 10 passes.

Son coach retient aussi ses six ballons perdus en cumulé pour 21 passes décisives donc. « Ce ratio est évidemment très bon. Il a beaucoup de responsabilités pour nous et je suis très dur avec lui, mais il gère ça très bien », juge Will Hardy, dont le meneur perd en moyenne 3.5 ballons par soirée.

« Il prend les choses comme elles viennent. On se met en difficulté quand on commence à anticiper certaines actions et à forcer les choses. Et je ne parle pas seulement de forcer des tirs. Parfois, sur une sortie d’écran, tu ne regardes même pas le panier, tu as déjà décidé que tu allais faire la passe. En ce moment, Key trouve un bon équilibre (entre le fait de marquer et faire jouer les autres) », développe le coach.

Ne pas attendre le retour des blessés

De son côté, Keyonte George met en avant la confiance placée en son travail et en ses coéquipiers pour signer ce genre de belle soirée. « Ils me donnent confiance à chaque match », lâche le joueur de 23 ans, en ajoutant sur ses propres choix : « Je m’en suis voulu pour certaines décisions prises en fin de match par le passé. »

Des erreurs de jeunesse que le 16e choix de la Draft 2023 tend à éliminer avec le temps. Ce qui n’est pas toujours simple quand, autour de lui, l’instabilité est parfois de mise. Car ses principaux soutiens à l’intérieur, Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr., sont sur la touche pour encore un moment.

« Il a pris les choses à bras-le-corps. Il comprend qu’il y a des choses qui dépendent de nous et d’autres non. Les circonstances font partie de ces dernières. Il relève le défi. Il sait que la meilleure chose qu’on puisse faire est de continuer à nous battre et à exécuter notre plan de jeu chaque soir, parce que ces gars vont revenir à un moment donné. On ne les attend pas, on essaie de gagner chaque soir », vise Will Hardy. Ce « back-to-back » le prouve.

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTH 75 27.0 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 2024-25 UTH 67 31.5 39.1 34.3 81.8 0.4 3.4 3.8 5.6 1.7 0.7 2.7 0.1 16.8 2025-26 UTH 54 33.1 45.6 37.1 89.2 0.4 3.3 3.7 6.1 2.2 1.1 3.1 0.3 23.6 2026-27 UTH 14 32.9 43.4 33.0 83.0 0.3 4.0 4.3 6.9 2.9 0.8 3.5 0.3 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.