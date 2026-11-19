Deux ans après la version Reimagined en cuir, Jordan Brand fait plaisir aux puristes en ressortant ce coloris historique de la Air Jordan 4 « Bred » avec sa finition originale. C’est en effet avec ce modèle aux pieds que Michael Jordan avait inscrit « The Shot » le 7 mai 1989 face aux Cleveland Cavaliers, au buzzer du Game 5 décisif du premier tour des playoffs.

La tige retrouve ainsi son nubuck noir profond, accompagné de ses célèbres panneaux latéraux et complétée de quelques touches de gris, notamment pour faire ressortir le logo « Nike Air » au niveau du talon. Enfin, les notes de rouge, qu’on retrouve par exemple sur le logo « Jumpman » présent sur la languette, apportent cette finition « Bred » aux couleurs des Bulls.

Côté semelle, la construction reste fidèle à l’originale avec une semelle intermédiaire en polyuréthane blanc et noir intégrant une unité Max Air visible au talon, reposant sur une semelle extérieure en caoutchouc à chevrons.

La Air Jordan 4 Retro OG « Bred » sortira le 27 novembre sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.