Grosse soirée NBA avec douze rencontres au programme, dont un choc entre les Celtics de Jayson Tatum et les Nuggets de Nikola Jokic, à 03h30.

Dès 01h00, les Bucks se déplacent à Miami pour défier le Heat et Giannis Antetokounmpo dans une soirée de retrouvailles pour Tyler Herro et compagnie, sur beIN Sports 1. Au même moment, les Rockets affrontent de leur côté les Pacers, tandis que les Sixers se rendent à Orlando.

À 02h00, les Warriors se rendent à Dallas pour affronter les Mavericks, alors que le Thunder accueille les Hawks. Enfin, à 04h00, les Lakers de Luka Doncic reçoivent le Jazz, tandis que les Suns défient les Kings.

Programme complet

01h00 | Cavaliers – Grizzlies

01h00 | Pacers – Rockets

01h00 | Heat – Bucks (beIN Sports 1)

01h00 | Magic – Sixers

01h30 | Nets – Bulls

01h30 | Raptors – Wizards

02h00 | Pelicans – Pistons

02h00 | Thunder – Hawks

02h00 | Mavericks – Warriors

03h30 | Nuggets – Celtics (beIN Sports 1, sous réserve)

04h00 | Lakers – Jazz

04h00 | Kings – Suns