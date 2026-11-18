Auteur d’un début de saison correct, avec huit victoires pour six défaites, Atlanta va devoir se passer de CJ McCollum pendant au moins quatre semaines. L’arrière de 35 ans souffre d’une blessure au mollet gauche, après avoir inscrit 20 points lors de la victoire renversante des Hawks à Milwaukee.

C’était son troisième match consécutif à 20 points ou plus, signe qu’il commençait à trouver ses marques dans son nouveau rôle de sixième homme.

Depuis le début du mois, Quin Snyder avait en effet privilégié Kingston Flemings à la mène. Un choix accepté par CJ McCollum, qui y voyait l’occasion de montrer l’exemple et son sens du sacrifice pour le bien de l’équipe.

« Le fait que je me retrouve sur le banc est un pas dans la bonne direction pour nous permettre de comprendre l’importance du sacrifice », avait-il déclaré. « Et si je suis capable de faire un tel geste, alors nous n’avons aucune excuse pour ne pas faire une extra-passe (…). Il faut être prêt à faire tout ce qu’il faut pour le succès de l’équipe. »

Son absence représente donc un coup dur pour les Hawks, qui perdent un scoreur expérimenté et un créateur en sortie de banc. Quin Snyder va devoir redistribuer les responsabilités au sein de sa rotation arrière.

Les Hawks ont d’ailleurs également communiqué sur la convalescence de Asa Newell. Déjà éloigné des terrains en raison d’une hyperextension du gros orteil gauche, l’ailier a été opéré mardi à New York d’une déchirure de la voûte plantaire, révélée lors d’examens complémentaires. Son absence est estimée à quatre mois.

CJ McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 12.5 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 15.7 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 34.7 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 34.9 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36.1 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 33.9 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 36.5 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34.0 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 POR/NOR 62 34.6 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.0 0.4 22.1 2022-23 NOR 75 35.3 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NOR 66 32.7 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NOR 56 32.7 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 2.2 0.8 1.9 0.4 21.1 2025-26 WAS/ATL 76 29.8 45.5 37.5 77.2 0.8 2.5 3.3 3.9 1.9 0.8 1.8 0.5 18.7 2026-27 ATL 14 26.4 43.3 35.2 88.2 0.7 2.4 3.1 3.9 2.1 1.1 1.9 0.5 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.