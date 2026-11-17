Petite soirée NBA avec cinq rencontres au programme, dont un duel intéressant entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Pistons de Cade Cunningham, à 02h00 sur beIN Sports 1.

Une demi-heure plus tôt, les Knicks de Jalen Brunson se déplacent à Toronto pour défier les Raptors.

À 02h00, les Wolves de Rudy Gobert accueillent les Blazers. Enfin, les Clippers affrontent le Jazz à 04h30, avant le duel entre les Lakers de Luka Doncic et les Hornets, à 05h00.

Programme complet

01h30 | Raptors – Knicks

02h00 | Spurs – Pistons (beIN Sports 1)

02h00 | Wolves – Blazers

04h30 | Clippers – Jazz (beIN Sports 1 à 05h00)

05h00 | Lakers – Hornets