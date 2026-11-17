Certains joueurs célèbrent leur anniversaire avec un gâteau. Elvin Hayes, lui, avait choisi de dévorer les Hawks ! Le 17 novembre 1973, pour ses 28 ans, l’intérieur des Bullets signait l’une des performances les plus impressionnantes de sa carrière : 43 points et 32 rebonds dans une victoire à Atlanta (115-109).

Une performance d’autant plus remarquable que les Bullets avaient compté jusqu’à 19 points de retard en troisième quart-temps, avant de renverser complètement la rencontre. Privé de Wes Unseld, touché au genou, Washington s’en était donc remis à son autre intérieur vedette.

Pendant 48 minutes, « The Big E » avait été partout. Résultat ? 15/23 au tir, accompagné d’un 13/15 aux lancers et de 5 contres, selon la presse de l’époque. Mais c’est surtout son activité sous les panneaux qui donnait le vertige : 32 rebonds, dont 28 défensifs et 4 offensifs. À lui seul, il avait capté plus de la moitié des 62 rebonds de son équipe !

« Moi, je pense à gagner »

Quelques semaines plus tard, Elvin Hayes remettait justement les choses au clair sur sa manière d’aborder les rencontres. « Vous ne pensez qu’aux points marqués. Moi, je pense à gagner », lançait-il, agacé, à un journaliste.

Longtemps critiqué pour son individualisme, l’ancien meilleur marqueur NBA avait manifestement changé depuis son arrivée chez les Bullets en 1972. Une évolution que soulignait son dirigeant, Bob Ferry.

« Elvin réalise toutes les actions importantes, celles qui nous font gagner. Il a été le facteur déterminant de toutes nos victoires, en réussissant les actions qu’on attend d’une superstar », expliquait alors le GM de Washington.

Une transformation qu’Elvin Hayes évoquera lui-même en 1984, au Washington Post. « À ma sortie de l’université, on me demandait de marquer 28 ou 29 points et de prendre 12 ou 13 rebonds. Quand je suis arrivé chez les Bullets, on m’a demandé de faire d’autres choses parce que l’équipe avait davantage de possibilités », expliquait-il.

Un exploit que personne n’a reproduit

Ce 17 novembre 1973, Elvin Hayes réalisait son unique match en carrière à au moins 30 points et 30 rebonds. Mais il reste le dernier joueur à avoir combiné au moins 40 points et 30 rebonds dans une rencontre NBA.

Un exploit qui rappelle à quel point l’intérieur dominait physiquement son époque. Dès ses débuts chez les Rockets, il avait impressionné jusqu’à Wilt Chamberlain, qui refusait de le considérer comme un simple espoir.

« Ce n’est pas un espoir, il est déjà là. Hayes est puissant, grand, il sait sauter. Il est rapide et il aime courir », expliquait la légende des Lakers, dans des propos rapportés par le journaliste Bill Libby.

Premier choix de la Draft 1968, Elvin Hayes avait d’ailleurs terminé meilleur marqueur NBA dès sa saison rookie avec 28,4 points de moyenne. Transféré aux Bullets en 1972, il allait former avec Wes Unseld l’une des raquettes les plus redoutables de la ligue, jusqu’à conduire Washington à son premier (et seul) titre NBA, en 1978.

Elvin Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1968-69 SDR 82 45 44.7 62.6 0.0 0.0 17.2 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 28.4 1969-70 SDR 82 45 45.2 68.8 0.0 0.0 16.9 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 27.5 1970-71 SDR 82 44 42.8 67.2 0.0 0.0 16.6 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 28.7 1971-72 HOU 82 42 43.4 64.9 0.0 0.0 14.6 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 25.2 1972-73 WAS 81 41 44.4 67.1 0.0 0.0 14.5 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 21.2 1973-74 WAS 81 45 42.3 72.1 4.0 13.0 18.1 2.0 3.0 1.0 0.0 2.0 21.4 1974-75 WAS 82 42 44.3 76.6 2.0 9.0 12.2 2.0 2.0 1.0 0.0 2.0 23.0 1975-76 WAS 80 37 47.0 62.8 2.0 8.0 11.0 1.0 3.0 1.0 0.0 2.0 19.8 1976-77 WAS 82 41 50.1 68.7 3.0 9.0 12.6 1.0 3.0 1.0 0.0 2.0 23.7 1977-78 WAS 81 40 45.1 63.4 4.0 9.0 13.3 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 19.7 1978-79 WAS 82 38 48.7 65.4 3.0 8.0 12.1 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 21.8 1979-80 WAS 81 39 45.4 23.1 69.9 3.0 7.0 11.1 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 23.0 1980-81 WAS 81 36 45.1 0.0 61.7 2.0 6.0 9.7 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 17.8 1981-82 HOU 82 37 47.2 0.0 66.4 3.0 5.0 9.1 1.0 3.0 0.0 2.0 1.0 16.1 1982-83 HOU 81 28 47.6 50.0 68.3 2.0 5.0 7.6 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 12.9 1983-84 HOU 81 12 40.6 0.0 65.2 1.0 2.0 3.2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0 Total 1303 38 45.2 14.7 67.0 3.0 7.0 12.5 1.0 3.0 0.0 2.0 1.0 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.