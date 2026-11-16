Pour sa première participation à la « Draft Lottery », le Toronto Tempo a décroché le gros lot ! La nouvelle franchise canadienne a en effet remporté le tirage au sort de la Draft WNBA 2027, qui aura lieu le 12 avril prochain, et disposera donc du premier choix.

Avec seulement 11 victoires pour 33 défaites lors de sa première saison, Toronto possédait 32.9% de chances de décrocher le premier choix, soit autant que les Houston Comets, qui héritent finalement du deuxième choix.

« Obtenir le premier choix nous rapproche un peu plus de notre objectif de construire une équipe capable de remporter le titre », s’est ainsi réjouie Monica Wright Rogers, la GM du Tempo.

JuJu Watkins, le gros lot potentiel

Désormais, tous les regards se tournent vers JuJu Watkins. La star de USC, qui a manqué toute la saison universitaire 2025/26 après une grave blessure au genou, est considérée comme la grande favorite pour être sélectionnée en première position de la prochaine Draft.

Revenue en pleine forme, l’arrière tourne en effet à 24.5 points, 6.8 rebonds, 3.5 passes et 3.3 interceptions de moyenne depuis le début de la saison NCAA.

Mais Toronto devra encore patienter puisque JuJu Watkins n’a pas confirmé sa participation à la Draft 2027. Elle pourrait en effet décider de rester une saison supplémentaire à USC, et repousser son arrivée en WNBA à 2028.

Deux Françaises annoncées dans le Top 10

Derrière Toronto et Houston, les Washington Mystics récupèrent de leur côté le troisième choix, devant le Seattle Storm et le Portland Fire. Les Los Angeles Sparks disposent pour leur part des 6e et 7e choix.

Si l’ordre des choix est désormais connu, celui des joueuses reste évidemment très incertain. Dans sa dernière « Mock Draft », ESPN place néanmoins deux Françaises parmi les dix meilleures prospects.

Sarah Cissé, MVP de l’EuroBasket U20, est ainsi annoncée aux Sparks avec le 7e choix, tandis qu’Ainhoa Risacher, la petite sœur de Zaccharie Risacher, apparaît en 8e position, du côté du New York Liberty.