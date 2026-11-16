Huit rencontres au programme cette nuit, avec trois affiches dès 01h00. Les Celtics de Jayson Tatum accueillent notamment le Magic de Franz Wagner, sur beIN Sports 1.

À la même heure, les Cavaliers reçoivent les Bulls, tandis que les Wizards défient les Grizzlies.

À 01h30, les Rockets de Kevin Durant se déplacent à Miami pour affronter le Heat, alors que les Sixers rendent visite aux Nets.

À 02h00, les Warriors affrontent les Pelicans, pendant que les Wolves de Rudy Gobert reçoivent les Blazers. Enfin, les Nuggets de Nikola Jokic accueillent les Suns à 03h00.

Programme complet

01h00 | Celtics – Magic (beIN Sports 1)

01h00 | Cavaliers – Bulls

01h00 | Wizards – Grizzlies

01h30 | Heat – Rockets

01h30 | Nets – Sixers

02h00 | Pelicans – Warriors

02h00 | Wolves – Blazers

03h00 | Nuggets – Suns