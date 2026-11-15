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Programme du soir | Les Sixers défient les Pacers dès 19h00, sur Prime Video

Publié le 15/11/2026 à 18:50 Twitter Facebook

NBA – Neuf rencontres au programme ce dimanche, avec les Sixers qui accueillent les Pacers à 19h00 sur Prime Video. Les Lakers défient les Suns à 22h00 sur beIN Sports 1.

Programme du soir NBAGrosse soirée NBA en perspective, avec neuf rencontres au programme, dont quatre avant minuit. Dès 19h00, les Sixers de Tyrese Maxey accueillent les Pacers, sur Prime Video.

À 22h00, les Lakers de Luka Doncic se déplacent à Phoenix pour défier les Suns de Devin Booker, sur beIN Sports 1. Une demi-heure plus tard, les Clippers reçoivent les Hornets.

À 23h00, les Spurs de Victor Wembanyama tenteront de poursuivre leur série de victoires face au Jazz. À minuit, Cooper Flagg et les Mavericks défient les Celtics, tandis que les Knicks se déplacent à Toronto.

Enfin, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander termine la soirée à Sacramento.

Programme complet

19h00 | Sixers – Pacers (Prime Video)
22h00 | Suns – Lakers (beIN Sports 1)
22h30 | Clippers – Hornets
23h00 | Jazz – Spurs
00h00 | Celtics – Mavericks
00h00 | Raptors – Knicks
01h00 | Wizards – Rockets
02h00 | Bucks – Hawks
03h00 | Kings – Thunder

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