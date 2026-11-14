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Programme du soir | Cooper Flagg et les Mavericks défient Cleveland

Publié le 14/11/2026 à 20:30 Twitter Facebook

NBA – Cinq rencontres au programme cette nuit, avec notamment les Cavaliers qui accueillent les Mavericks à 01h30 sur beIN Sports 1. Les Pistons se déplacent également à Miami, tandis que les Wolves reçoivent les Bulls.

Programme du soir NBAPetite soirée NBA en perspective, avec cinq rencontres au programme. L’affiche principale se déroule à Cleveland, où les Cavaliers de Donovan Mitchell accueillent les Mavericks à 01h30, sur beIN Sports 1.

L’occasion pour Cooper Flagg et ses coéquipiers de rebondir après leur lourde défaite face aux Wolves. À 01h00, les Nuggets de Nikola Jokic se déplacent chez des Pelicans en difficulté, alors que Dejounte Murray a officiellement demandé son transfert.

À 02h00, les Pistons de Cade Cunningham défient le Heat de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

Dans le même temps, les Wolves accueillent les Bulls, toujours sans Anthony Edwards, tandis que les Grizzlies affrontent les Nets de Nolan Traoré et Michael Porter Jr..

Programme complet

01h00 | Pelicans – Nuggets
01h30 | Cavaliers – Mavericks (beIN Sports 1)
02h00 | Heat – Pistons
02h00 | Grizzlies – Nets
02h00 | Wolves – Bulls

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