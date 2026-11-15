Jonathan Abrams raconte le grand rendez-vous manqué d’OKC

Trois futurs MVP, une finale NBA en 2012 et une dynastie qui n’a finalement jamais vu le jour. Dans la grande histoire de la NBA, peu d’équipes ont suscité autant d’espoirs que le jeune Thunder, tout juste installé à Oklahoma City, au tournant des années 2010.

Journaliste au New York Times et auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont Boys Among Men, consacré aux superstars de la Grande Ligue directement passées du lycée à la NBA, Jonathan Abrams revient sur cette aventure dans son dernier livre, When We Were Young and Fearless.

À travers les parcours de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, l’auteur raconte aussi la transformation d’une NBA devenue une ligue où les superstars disposent d’un pouvoir grandissant sur leur destinée.

« C’est un bon prisme pour analyser comment la NBA s’est transformée depuis leur arrivée, pour le meilleur et pour le pire »

Jonathan, comment vous est venue l’idée de ce livre ?

J’ai commencé à suivre la NBA quand Kevin [Durant] est arrivé après sa Draft à Seattle. Ayant couvert cette ère quand Kevin, Russell [Westbrook] et James [Harden] sont arrivés, je voulais montrer combien la Ligue a évolué et s’est modernisée. C’est un bon prisme pour analyser comment la NBA s’est transformée depuis leur arrivée, pour le meilleur et pour le pire.

Qu’est-ce qui vous attirait particulièrement dans cette jeune équipe du Thunder ?

C’était justement de s’interroger sur la croissance récente de la Ligue depuis que j’ai commencé à la couvrir. Je me souviens qu’à l’époque, par exemple, les entraînements des Clippers se tenaient dans un LA Fitness [une salle de sport lambda, ndlr]. De nos jours, ce ne serait plus possible. Je voulais montrer comment la Ligue a radicalement changé à travers le prisme de ces trois joueurs qui ont été coéquipiers pendant une période courte mais glorieuse.

La franchise venait aussi tout juste de déménager de Seattle à Oklahoma City, où tout était encore à construire… Vous évoquez notamment les odeurs industrielles, de nourriture pour chien en l’occurrence, qu’on respirait autour de la « Peake ».

C’est effectivement assez unique de voir la ville jouer un personnage à part entière dans l’histoire de la franchise, car c’est la première fois pour eux qu’ils ont une équipe professionnelle. Et c’est aussi la première fois qu’on va parler d’eux de cette manière-là, [en positif] dans le pays et au-delà.

Combien de temps vous a pris ce projet ? Et comment avez-vous mené votre enquête, en parallèle de votre travail de journaliste NBA ?

Ça m’a pris deux ans grosso modo. À chaque fois que je me lance dans l’écriture d’un livre, je fais effectivement tout ce que je peux pour recueillir le maximum de témoignages de personnes autour de l’équipe, de la franchise et de la ville. C’est la première chose. La seconde, c’est qu’il ne s’agit pas non plus de parler seulement aux stars de l’équipe, Kevin ou James, mais également aux joueurs de rôle comme Shaun Livingston et Anthony Morrow, par exemple.

Votre liste d’interlocuteurs devait être particulièrement longue. Avez-vous réussi à rencontrer toutes les personnes que vous souhaitiez ?

J’avais pour sûr une longue liste de personnes au début du projet. Car il ne s’agit pas seulement des gens à Oklahoma City, mais aussi des entraîneurs de lycée, et même avant, quand ils étaient petits, et à la fac de Kevin, Russell et James. Ça faisait forcément beaucoup de monde à contacter et c’est vrai que je n’ai pas réussi à avoir tout le monde, mais c’est toujours le cas dans toute recherche journalistique, je pense : on lance le filet le plus large possible et on voit ce qu’on peut ramener.

« Ce que Kevin Durant a pu me confier sur son départ a été particulièrement révélateur »

Qui regrettez-vous particulièrement de ne pas avoir pu interviewer ?

Russell Westbrook est évidemment le premier. J’ai essayé pendant un bon moment mais, en fin de compte, je n’ai pas réussi. En même temps, il n’a même pas voulu parler [aux médias] à l’annonce de sa propre retraite [réalisée par l’intermédiaire d’une vidéo postée sur les réseaux, et narrée par Michael B. Jordan, ndlr]. C’est quelqu’un qui n’est pas connu pour parler beaucoup aux médias et je respecte sa position.

Un autre nom vient à l’esprit : celui de Nick Collison, « Mr. Thunder ». Pourquoi n’apparaît-il pas dans le livre ?

Oui, c’était forcément un nom que j’avais en tête aussi, mais comme il est encore dans l’organigramme de la franchise [en tant qu’assistant spécial de Sam Presti, ndlr], il n’a pas pu participer [en raison d’une clause de confidentialité dans son contrat, ndlr]. Mais je pense avoir pu discuter avec bon nombre de joueurs qui ont fait partie de cette équipe, comme Jeff Green, Thabo Sefolosha ou Serge Ibaka.

Vous racontez aussi votre expérience avec Kevin Durant, qui vous avait servi de guide à Oklahoma City en 2009, au volant de son van Savana de General Motors. Aviez-vous développé une relation particulière avec lui ou James Harden ?

Non, pas de relation plus personnelle que ça. Je fais mon job de journaliste du mieux possible, tout simplement. Cela dit, comme je suis sur le circuit depuis 2007, 2008, je pense être quelqu’un qui a obtenu leur confiance au fur et à mesure des années. Pour moi, il ne s’agissait pas de révéler de l’intime ou du privé sur ces joueurs mais tout simplement de raconter leur histoire telle que je la concevais.

Comment avez-vous construit le récit ? Sa structure chronologique a-t-elle évolué au fil de vos recherches ?

Oui, elle a évolué. Je ne me souviens plus exactement de ce qu’était ma toute première mouture, mais ça a changé au fur et à mesure de ma recherche… Le livre commence par la scène des Finales 2012, quand ils sont tous les trois réunis en bord de terrain et qu’ils observent le Heat devenir champion NBA. Et puis, on bascule sur leurs arrivées respectives et chronologiques à Oklahoma City, avant de reprendre sur leur enfance et leurs origines pour ainsi dire.

La structure a changé parce que ça faisait plus de sens pour la narration qui, selon moi, devait à la fois raconter leurs moments ensemble à Oklahoma City, mais aussi leurs parcours singuliers avant, et après.

Quelle est, selon vous, la partie la plus intéressante de cette histoire ?

C’est d’avoir pu parler à Kevin de son départ d’Oklahoma City. Je pense que ce qu’il a pu me confier a été particulièrement révélateur. Il a exprimé un point de vue que l’on n’avait pas forcément vu dans les grands médias jusque-là : pourquoi il était parti et ce qu’il allait pouvoir trouver à Golden State.

Sam Presti, le fil rouge de l’histoire du Thunder

Êtes-vous pleinement satisfait du résultat, notamment après avoir enquêté sur une franchise réputée pour sa discrétion ?

Oui, je suis plutôt satisfait du livre au final. Le Thunder est une franchise qui est connue pour être très fermée et pour garder ses informations le plus confidentielles possible. J’ai tout de même réussi à remettre de la lumière sur une ère et sur des joueurs dont on a déjà pu entendre les histoires individuellement, mais jamais vraiment collectivement. Je suis fier d’avoir pu écrire cette histoire de leurs quelques années ensemble et tout ce qui en a découlé par la suite.

Sam Presti occupe également une place centrale dans votre ouvrage. Était-il aussi difficile de retracer son parcours, alors qu’il contrôle toujours étroitement son image ?

Sam est évidemment un personnage unique, central et très important dans toute cette histoire. C’est pour ainsi dire du jamais vu d’avoir une voix résonner sur toute l’histoire d’une franchise ; mais c’est bel et bien le cas à Oklahoma City avec Presti. Il a construit cette première équipe avec Kevin, Russell et James, et il a réussi à refaire le coup et monter une nouvelle équipe qui a gagné le titre NBA en 2025, pratiquement à partir du squelette de cette équipe de 2012.

La franchise et ses dirigeants savaient-ils que vous prépariez ce livre ? Avez-vous pu les contacter directement ?

Oui, ils étaient au courant dès le début du projet. Mais bon, comme je l’ai dit, c’est une franchise qui reste très secrète et protectrice de son image. C’est parfois une limite mais je pense avoir réussi à trouver des manières de contourner ça afin de proposer le meilleur livre possible.

Certains témoignages vous ont-ils particulièrement surpris ?

Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui m’ait choqué, mais beaucoup de choses que Kevin m’a racontées, que Serge m’a racontées étaient très intéressantes. Avec le temps de la réflexion, car ça fait maintenant une dizaine d’années que cette équipe a été véritablement démembrée en 2016, ça permet d’apprécier et de comprendre plus profondément ce qui s’est passé à sa juste valeur et d’en parler plus sereinement. Je n’aurais pas eu les mêmes réponses si j’avais posé mes questions il y a quelques années en arrière.

Les nombreux « What if » d’une dynastie avortée

Au-delà du départ de James Harden ou de Kevin Durant, quels autres moments auraient pu changer l’histoire de cette équipe ?

Oui, ce sont tous ces « what if » qui composent cette histoire. Un des plus importants est arrivé la saison suivant l’échange de James Harden, cette saison 2012-2013, quand le Thunder a été aussi bon que jamais durant cette période.

Ils ont remplacé James par Kevin Martin et leur attaque était encore dominante. Mais Russell s’est blessé en playoffs, avec ce fameux choc sur le genou de la part de Patrick Beverley. Et ça a tué les espoirs de ce que beaucoup pensaient être une équipe favorite pour aller au bout.

Il y a beaucoup de moments de bascule comme ça, où, si les choses s’étaient déroulées autrement, on aurait pu parler de cette équipe d’une tout autre manière.

A-t-il été difficile de reconstituer tous ces événements, plus d’une décennie après ?

Oui, c’était assez facile parce que j’ai pu beaucoup suivre cette équipe en playoffs en direct à l’époque. Donc, je savais déjà peu ou prou les étapes que je voulais mettre en exergue. Je savais quels étaient les événements marquants que je voulais faire ressortir, car ils avaient passé l’épreuve du temps. Les ayant vécus pour ainsi dire en direct, ça m’a beaucoup aidé dans la rédaction.

La rapidité avec laquelle le Thunder s’est construit, pratiquement à partir de rien, fait-elle aussi partie de ce qui vous fascinait ?

Clairement. Les gens oublient que le Thunder a commencé avec un bilan de 3 victoires pour 29 défaites et ils étaient très mauvais quand ils sont arrivés à Oklahoma City la première année.

De voir comment ils ont réussi à progresser, pas à pas, brique par brique, était vraiment incroyable. Car ils ont fait au plus vite pour installer l’équipe dans la ville, c’était alors l’année rookie de Russ et ensuite, c’est James qui est drafté et la progression est ultra rapide par la suite. Quand on y repense maintenant, c’est assez hallucinant de voir ce projet de reconstruction aller si vite et si haut.

Pour conclure, peut-on rapprocher When We Were Young and Fearless de votre précédent livre, Boys Among Men ? Les deux racontent finalement l’évolution de la NBA à travers de jeunes joueurs qui cherchent leur place dans la Ligue…

Merci, j’apprécie que vous liiez ces deux livres, même si ce sont deux livres différents, que j’ai apprécié écrire aussi bien l’un que l’autre.

Ce livre-ci est différent parce que je me concentre sur trois joueurs dans une ère en particulier, alors que Boys Among Men était un livre qui s’intéressait plus largement à tous les joueurs qui sont passés directement du lycée à la NBA.

Les deux projets étaient très intéressants à mener. Et leur point commun, à mon avis, est de suivre des jeunes joueurs qui arrivent en NBA et qui essaient de trouver leur place, et leur identité dans une Ligue qui évolue en même temps qu’eux.

Propos recueillis par visioconférence

Éditions : HarperCollins

Prix : 24 €

Format : 304 pages