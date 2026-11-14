Doug McDermott prend sa retraite après 12 saisons en NBA

Après 12 saisons et 726 matchs de saison régulière, Doug McDermott a décidé de raccrocher. Son agence, Priority Sports, a annoncé vendredi la retraite de l’ailier, âgé de 34 ans.

Sélectionné en 11e position de la Draft 2014 par Denver, puis immédiatement envoyé à Chicago, « Dougie McBuckets » s’est imposé comme un spécialiste du tir extérieur. Principalement utilisé en sortie de banc, il termine sa carrière avec 8,5 points de moyenne et surtout 41% de réussite à 3-points.

Après deux saisons et demie chez les Bulls, McDermott a ensuite beaucoup voyagé. Il a successivement évolué au Thunder, aux Knicks, aux Mavericks, aux Pacers, aux Spurs puis aux Kings. Ses dernières apparitions remontent à ses deux saisons passées à Sacramento, entre 2024 et 2026, durant lesquelles il a disputé 71 rencontres.

Une légende de Creighton

Avant de rejoindre la NBA, Doug McDermott avait marqué l’histoire du basket universitaire sous les ordres de son père, Greg McDermott, à Creighton.

Trois fois nommé dans la meilleure équipe All-American, il avait conduit son université à quatre participations consécutives au tournoi NCAA entre 2010 et 2014. Lors de sa dernière saison, l’ailier avait terminé meilleur marqueur du pays et remporté le trophée de meilleur joueur universitaire de l’année.

Avec 3 150 points inscrits, il avait achevé son cursus à la cinquième place des meilleurs marqueurs de l’histoire de la première division NCAA, avant de reculer depuis au septième rang. Creighton avait retiré son numéro en décembre 2023.

Comme beaucoup de gros scoreurs à l’université, Doug McDermott n’a jamais connu le statut de vedette en NBA, mais sa mobilité sans ballon et la fiabilité de son tir lui ont permis de construire une jolie petite carrière.

Doug McDermott Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 CHI 36 8:55 40.2 31.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 3.0 2015-16 CHI 81 22:59 45.2 42.5 85.7 0.5 2.0 2.4 0.7 1.6 0.2 0.7 0.1 9.4 2016-17 CHI 44 25:07 44.5 37.3 88.1 0.3 2.6 3.0 1.0 1.3 0.3 0.7 0.1 10.2 2016-17 OKC 22 21:22 45.2 36.2 70.6 0.3 2.0 2.2 0.6 1.0 0.1 0.3 0.0 6.6 2017-18 DAL 26 22:55 47.8 49.4 85.7 0.3 2.3 2.5 1.1 1.9 0.3 0.8 0.2 9.0 2017-18 NY 55 21:19 46.0 38.7 75.5 0.6 1.8 2.4 0.9 1.3 0.2 0.6 0.2 7.2 2018-19 IND 77 17:24 49.1 40.8 83.5 0.2 1.2 1.4 0.9 1.4 0.2 0.5 0.1 7.3 2019-20 IND 69 19:53 48.8 43.5 82.8 0.4 2.1 2.5 1.1 1.7 0.2 0.6 0.1 10.3 2020-21 IND 66 24:32 53.2 38.8 81.6 0.9 2.4 3.3 1.3 1.8 0.3 0.8 0.1 13.6 2021-22 SA 51 23:59 46.2 42.2 78.4 0.4 1.9 2.3 1.3 1.5 0.3 0.8 0.1 11.3 2022-23 SA 64 20:32 45.7 41.3 75.7 0.4 1.8 2.2 1.4 1.8 0.2 0.9 0.1 10.2 2023-24 IND 18 11:20 40.6 32.1 50.0 0.1 0.5 0.6 0.7 0.9 0.3 0.2 0.0 4.2 2023-24 SA 46 15:13 44.2 43.9 58.8 0.2 0.9 1.0 1.2 1.0 0.2 0.5 0.0 6.0 2024-25 SAC 42 8:09 42.7 43.6 60.0 0.1 0.5 0.5 0.2 0.7 0.1 0.1 0.0 3.5 2025-26 SAC 29 15:08 38.8 39.0 88.9 0.2 1.0 1.3 0.8 1.0 0.2 0.4 0.1 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.