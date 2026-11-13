Programme du soir | Les Spurs de Victor Wembanyama accueillent des Warriors décimés

Grosse soirée de NBA Cup en perspective, avec neuf rencontres au programme. L’affiche principale se déroule à San Antonio, où les Spurs de Victor Wembanyama accueillent les Warriors à 03h30, sur Prime Video.

Une rencontre que Stephen Curry va manquer. Jimmy Butler et Kristaps Porzingis sont également absents pour Golden State, tandis que De’Aaron Fox et Devin Vassell sont incertains côté texan.

À 01h00, toujours sur Prime Video, les Knicks de Jalen Brunson se déplacent chez des Pacers toujours privés de Tyrese Haliburton. Au même moment, le Magic reçoit les Bucks, sans Paolo Banchero.

À 02h00, les Cavaliers retrouvent le Heat de Giannis Antetokounmpo, tandis que les Hawks affrontent les Bulls et que les Grizzlies défient les Pelicans.

Enfin, à 04h30, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander se déplace chez les Clippers, sans Chet Holmgren ni Jalen Williams. Bradley Beal et Brandon Ingram sont également forfaits côté Los Angeles.

Programme complet

01h00 | Pacers – Knicks (Prime Video)

01h00 | Magic – Bucks

02h00 | Bulls – Hawks

02h00 | Heat – Cavaliers

02h00 | Pelicans – Grizzlies

02h30 | Rockets – Jazz

03h30 | Spurs – Warriors (Prime Video)

04h00 | Kings – Blazers

04h30 | Clippers – Thunder