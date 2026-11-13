Josh Hart investit officiellement à Naples



Trois petits cœurs à la couleur bleue du club. C’est ainsi que Josh Hart a relayé la nouvelle sur son compte X. Le joueur des Knicks est désormais officiellement investisseur au Napoli Basket, sans qu’on connaisse les détails financiers de l’opération.

« Josh Hart rejoint le club aux côtés de son partenaire commercial et coanimateur du très populaire podcast ‘Roommates’, Matt Hillman. Il siégera au conseil d’administration de Napoli Basketball dans un rôle stratégique. Hart et Hillman contribueront au développement commercial, sportif et social du club », annonce le club dans son communiqué de presse.

💙💙💙 — Josh Hart (@joshhart) November 13, 2026

« Naples est une belle histoire d’outsider et me rappelle, à bien des égards, ce que nous avons construit avec les Knicks. C’est un projet fondé sur le travail acharné, de grandes ambitions et l’incroyable passion que les supporters napolitains éprouvent pour leur équipe », écrit de son côté l’arrière new-yorkais.

Ce dernier, titré en juin, ajoute : « Je viens à Naples et sur la côte amalfitaine depuis des années, et je sais ce qu’un tel public peut apporter à une équipe. Voir ce club faire déjà parler de lui en EuroCup en dit long sur la direction qu’il prend. »

Le joueur de 31 ans rappelle que l’équipe d’Underdog Global Partners, fondé par Matt Rizzetta, le président du club, nourrit d’importantes ambitions pour l’avenir du club. « L’aventure napolitaine n’en est encore qu’à son premier quart-temps. Je suis donc enthousiaste à l’idée de contribuer à faire de ce projet quelque chose de vraiment exceptionnel dans les années à venir. »

Le groupe propriétaire est dirigé par Underdog Global Partners (UGP), qui a acquis Napoli Basketball en 2025, et Predictive (PVP), une société d’investissement basée à New York et actionnaire minoritaire depuis 2026.

En tant que propriétaire majoritaire et exploitant du club, UGP a piloté son retour dans les compétitions européennes ainsi que le lancement de son équipe féminine. En août 2026, Napoli Basketball a reçu un accord de principe pour devenir une franchise d’expansion de l’EuroLeague. Le club a par ailleurs présenté, avec le soutien de la ville de Naples, des plans pour construire une nouvelle salle ultramoderne.

« Josh représente Naples et les dizaines de millions de Napolitains fiers de leurs origines à travers le monde. Son engagement, son humilité et sa persévérance incarnent parfaitement le projet napolitain. Il a un cœur de champion, tout comme nos supporters, et je suis certain que ce n’est que le début d’une belle histoire d’amour entre Josh et nos fans », s’enthousiasme Matt Rizzetta.