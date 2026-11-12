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Programme du soir | Un duel Sixers – Raptors marqué par les absences

Publié le 12/11/2026 à 20:39 Twitter Facebook

NBA – Seulement quatre rencontres au programme cette nuit, avec les Sixers qui accueillent les Raptors à 01h00 sur beIN Sports 1. LeBron James est forfait pour cette rencontre.

Programme du soir NBAPetite soirée NBA en perspective, avec quatre rencontres au programme. L’affiche principale se déroule à Philadelphie, où les Sixers accueillent les Raptors à 01h00, sur beIN Sports 1.

Une rencontre que LeBron James manquera finalement, le vétéran étant forfait en raison de ses problèmes de dos et de sciatique. Joel Embiid reste lui incertain à cause de son pied droit, tandis que Toronto devra se passer de Kawhi Leonard et de Scottie Barnes, touché aux adducteurs.

Au même moment, les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly accueillent les Pistons de Cade Cunningham.

À 02h00, direction Minnesota pour le duel entre les Wolves et les Mavericks. L’occasion de retrouver Cooper Flagg face à une équipe qui figure parmi les meilleures de la conférence Ouest.

Enfin, les Suns de Devin Booker termineront la soirée à domicile, face aux Hornets, à partir de 03h00.

Programme complet

01h00 | Sixers – Raptors (beIN Sports 1)
01h00 | Wizards – Pistons
02h00 | Wolves – Mavericks
03h00 | Suns – Hornets

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