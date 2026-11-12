Les Nuggets fiers de leur démonstration collective

Le chiffre est suffisamment rare pour faire réagir l’ensemble des Nuggets : 34 passes décisives pour seulement 4 pertes de balle. Face à une équipe de Memphis réputée pour son agressivité défensive, Denver a parfaitement fait circuler le ballon tout en limitant les risques.

« C’est exceptionnel contre cette équipe », souligne David Adelman. « Nous sommes encore en train d’apprendre à jouer ensemble, mais plusieurs actions ont vraiment illustré notre collectif. DeMar a pénétré dans la raquette sans ajouter un dribble ou un pas inutile, puis il a immédiatement ressorti le ballon et Cam était prêt à tirer. »

Au cœur de cette circulation, on retrouve évidemment Nikola Jokic. Même sans monopoliser le ballon, le Serbe a constamment obligé la défense à faire des choix. Sa simple présence a libéré des espaces pour Jamal Murray, mais aussi pour Cam Johnson, auteur de 23 points à 9/15 aux tirs.

Un mantra : « Le joueur démarqué fait la différence »

« Une grande partie de tout cela vient de Jokic, qui trouve ses partenaires et joue de manière très altruiste, que ce soit au début ou à la fin du match », explique Jamal Murray. « Il garde constamment la défense sur ses gardes. Il est le point central de tout ça, et les autres doivent simplement prendre les tirs ouverts qui se présentent. »

Les Nuggets se sont appuyés sur un principe simple, régulièrement répété par leur entraîneur : « Le joueur démarqué fait la différence. » Plutôt que de réfléchir trop longtemps aux couvertures adverses, les joueurs de Denver ont rapidement effectué la passe supplémentaire.

« Il y avait moins de réflexion », apprécie David Adelman. « Il fallait simplement faire la bonne action. Je n’ai jamais eu besoin de leur dire de faire du jeu. Ils jouaient naturellement. Tout le monde avait un bon rythme. Même certains tirs manqués étaient complètement ouverts et venaient d’actions très altruistes. »

Même constat du côté de Nikola Jokic, qui estime que l’agressivité collective a permis à son équipe de rester simple.

« Quand quelqu’un était ouvert, il prenait le tir. Sinon, il essayait de créer quelque chose », résume le triple MVP. « Jouer agressivement était peut-être la clé. Même lorsqu’on commet une erreur, au moins c’est une erreur agressive. Nous avons créé beaucoup de tirs ouverts et les gars les ont pris. »

Cette circulation de balle n’a d’ailleurs rien de nouveau. Elle correspond à l’identité offensive installée depuis plusieurs années dans le Colorado.

« C’est comme ça que nous jouons depuis cinq, six ou sept ans », rappelle-t-il. « Quand nous trouvons les joueurs démarqués et que nous mettons nos tirs, nous sommes beaucoup plus difficiles à défendre. Nous aurions même probablement pu avoir encore davantage de passes, parce que nous avons raté quelques tirs ouverts. »

La gravité de Jokic et Murray libère les shooteurs

La complémentarité entre Nikola Jokic et Jamal Murray a encore dicté le comportement de la défense. Dès que deux adversaires se sont occupés de leur jeu à deux, les autres Nuggets ont pu attaquer les rotations.

« Quand vous avez des joueurs comme Jokic et Jamal, sur lesquels les équipes doivent bâtir tout leur plan défensif et envoyer deux défenseurs, il suffit de comprendre comment elles le font pour pouvoir en profiter », explique Cam Johnson. « Il faut se tenir prêt et espérer que le ballon arrive. »

L’ailier a parfaitement tenu son rôle en prenant 15 tirs en une trentaine de minutes. Une agressivité réclamée par David Adelman, qui préfère le voir insister, même lorsque ses tirs ont du mal à rentrer.

Cam Johnson sait cependant qu’il ne suffit pas de tirer davantage. Il doit utiliser la force d’attraction des deux créateurs pour se placer au bon endroit.

« Il faut se mettre dans les bonnes situations », détaille-t-il. « On utilise la gravité de Jokic et celle de Jamal, on se replace autour de la ligne à 3-points, puis on profite des rotations et des sorties défensives plus courtes. »

Cette capacité à créer collectivement sans gaspiller les possessions représente la meilleure version de Denver. Une attaque dans laquelle Jokic ne cherche pas forcément la dernière passe, mais provoque la réaction en chaîne.

« Quand le ballon circule comme ça, cela signifie que les joueurs évoluent de manière très altruiste, qu’ils sont bien placés et prêts à tirer avec confiance », conclut Jamal Murray. « C’est énorme pour nous. »